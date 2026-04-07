Затмение в космосе, 400 тысяч км от Земли и связь через 40 минут тишины. Как прошел облет Луны миссией «Артемида II»

Когда Солнце вновь вышло из-за Луны, день научных наблюдений подошел к концу. После выхода корабля из-за обратной стороны спутника связь с Землей восстановилась.

«Хьюстон, Integrity, проверка связи. Так здорово снова слышать Землю… Азия, Африка и Океания, мы смотрим на вас. Мы слышали, что сейчас вы можете поднять глаза и увидеть Луну. А мы видим вас. Когда мы направили этот корабль к Луне, я сказала, что мы не покидаем Землю — мы выбираем ее. И это правда. Мы будем исследовать, мы будем строить, мы будем создавать корабли, мы будем возвращаться сюда снова. Мы будем строить научные базы. Мы будем ездить на роверах, заниматься радиоастрономией, создавать компании, развивать промышленность. Мы будем вдохновлять людей, но в конечном счете мы всегда будем выбирать Землю. Мы всегда будем выбирать друг друга», — обратилась с борта специалист миссии Кристина Кох.