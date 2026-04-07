Затмение в космосе, 400 тысяч км от Земли и связь через 40 минут тишины. Как прошел облет Луны миссией «Артемида II»

Американские астронавты Виктор Гловер, Рид Уайсмен, Кристина Кох и канадец Джереми Хансен выполнили главную часть миссии «Артемида II», обогнув Луну с обратной стороны, и взяли курс на Землю. В ходе полета они потеряли связь с планетой на 40 минут и установили рекорд, отдалившись от нее более чем на 400 тысяч км. В эти минуты, на 6-й день миссии, космический корабль «Орион» (Integrity) приблизился к естественному спутнику Земли менее чем на 6,5 тысячи км.
Когда Луна оказалась между космическим кораблем и Солнцем, для членов экипажа наступило солнечное затмение. В этот момент поверхность Луны освещал слабый свет, отраженный от Земли. Благодаря этой подсветке астронавты смогли различить почти весь лунный диск и заметить множество деталей его рельефа.
«После всех удивительных зрелищ, которые мы видели раньше, это уже было прямо как из научной фантастики. На самом деле можно увидеть большую часть Луны. Это самое странное зрелище — когда на ее поверхности видно так много деталей», — рассказал Виктор Гловер.
Затмение стало возможным благодаря особой траектории миссии: совпадение орбит и времени запуска позволило наблюдать его в космосе и рассмотреть часть солнечной короны.
На одном из снимков Луны запечатлен бассейн Ориентале — темный кольцевой кратер шириной около 965 км. Ранее человеческий глаз не видел этот объект целиком: с Земли его можно наблюдать лишь частично.
Астронавты также рассмотрели небольшие кратеры, которые образовались недавно после столкновения метеоритов с Луной. Из-за ударов наружу выбрасывается светлый грунт. Кристина Кох сравнила их с абажуром с «крошечными проколотыми дырочками, через которые пробивается свет». На темном фоне неба рядом с Солнцем экипаж смог увидеть Марс с красноватым оттенком и Сатурн с легким оранжевым сиянием.
Еще одной целью наблюдений стал кратер Ом, по размеру сопоставимый с «Глазом Сахары» в северо-западной Африке. Ученые рассчитывают, что снимки объекта под разными углами и при разном освещении помогут лучше понять, как он сформировался. Астронавты также зафиксировали пять вспышек — моменты, когда небольшие метеориты ударялись о поверхность Луны.
Когда Солнце вновь вышло из-за Луны, день научных наблюдений подошел к концу. После выхода корабля из-за обратной стороны спутника связь с Землей восстановилась.
«Хьюстон, Integrity, проверка связи. Так здорово снова слышать Землю… Азия, Африка и Океания, мы смотрим на вас. Мы слышали, что сейчас вы можете поднять глаза и увидеть Луну. А мы видим вас. Когда мы направили этот корабль к Луне, я сказала, что мы не покидаем Землю — мы выбираем ее. И это правда. Мы будем исследовать, мы будем строить, мы будем создавать корабли, мы будем возвращаться сюда снова. Мы будем строить научные базы. Мы будем ездить на роверах, заниматься радиоастрономией, создавать компании, развивать промышленность. Мы будем вдохновлять людей, но в конечном счете мы всегда будем выбирать Землю. Мы всегда будем выбирать друг друга», — обратилась с борта специалист миссии Кристина Кох.
Вскоре после выхода на связь с Землей астронавтов поздравил президент США Дональд Трамп и пригласил их в Белый дом:
«Сегодня вы вошли в историю и заставили всю Америку по-настоящему гордиться вами, невероятно гордиться вами. В последнее время нам есть чем гордиться, но это... ничто не сравнится с тем, что делаете вы: впервые более чем за полвека совершаете оборот вокруг Луны и бьете абсолютный рекорд по расстоянию от планеты Земля».
Обратный путь к Земле займет около четырех дней. Приводнение капсулы в Тихом океане у западного побережья США ожидается вечером 10 апреля по восточному американскому времени.
После посадки астронавтов поднимут из воды вертолеты и доставят на ближайший корабль ВМС, где членам экипажа проведут первые медицинские осмотры по дороге к берегу.