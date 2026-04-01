Первый за полвека полет к Луне: успешно стартовала миссия Artemis II

Состоялся успешный запуск миссии Artemis II — первой за более чем полвека пилотируемой экспедиции США к Луне. Ракета-носитель Space Launch System стартовала с космодрома Космический центр Кеннеди, выведя в космос корабль Orion с экипажем на борту. Трансляция шла здесь

Запуск прошел в штатном режиме: все системы отработали без сбоев, корабль успешно отделился от ракеты и вышел на заданную траекторию. В NASA подтвердили, что миссия развивается согласно плану.

Миссия Artemis II («Артемида-2»)

Пилотируемая миссия NASA, в рамках которой экипаж впервые за более чем полвека отправится к Луне. Полет рассчитан примерно на десять дней: корабль Orion с четырьмя астронавтами на борту — тремя представителями NASA и одним астронавтом из Канады — выполнит облет спутника Земли без посадки и вернется обратно.

Это будет первый с 1972 года пилотируемый полет к Луне и первая миссия с экипажем в рамках программы Artemis program. Общий бюджет программы оценивается примерно в $93 млрд.

Во время полета корабль пройдет на расстоянии около 8 тысяч км от поверхности Луны, включая облет ее обратной стороны. Основная задача миссии — испытательная: экипаж проверит работу ключевых систем и оборудования, которые планируется использовать в будущих экспедициях, включая высадку на Луну, намеченную на конец десятилетия.

Запуск осуществляется с помощью сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System, которая ранее использовалась в беспилотной миссии Artemis I в 2022 году. Старт проходит с площадки 39B в Космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал.

Экипаж миссии

Состав экипажа был утвержден в апреле 2023 года. В него вошли четыре астронавта:

  • Командир — Рид Уайзман, астронавт NASA и ветеран ВМС США, ранее провел 165 дней на МКС;
  • Пилот — Виктор Гловер, астронавт NASA, участвовал в длительной миссии на МКС в 2020–2021 годах;
  • Специалист — Кристина Кох, обладательница рекорда среди женщин по продолжительности пребывания в космосе (328 дней);
  • Специалист — Джереми Хансен, представитель Канадского космического агентства и первый неамериканец, который примет участие в облете Луны.

Для Хансена этот полет станет первым космическим опытом.

Корабль и ракета миссии Artemis II

В рамках программы Artemis program используется космический корабль Orion, который выводится на орбиту сверхтяжелой ракетой-носителем Space Launch System. 

Конструктивно Orion состоит из четырех основных элементов: служебного модуля, жилого модуля экипажа, адаптера и системы аварийного спасения. Служебный модуль European Service Module был разработан при участии Европейского космического агентства и компании Airbus. Финальные испытания системы аварийного спасения прошли в 2019 году.

Жилой модуль рассчитан на четырех астронавтов и миссии длительностью до 21 суток (при более долгих полетах экипаж сокращается). Это единственная часть корабля, возвращающаяся на Землю. Его внутренний объем — около 9,3 м³, что примерно на 60% больше, чем у кораблей программы Apollo program. Жилой объём сравним с текущим Crew Dragon на 4 человек, который летает к МКС.

На протяжении всей миссии экипаж будет находиться внутри модуля: выход в открытый космос не предусмотрен. Пространство ограничено и сравнивается NASA с «двумя мини-фургонами». Внутри размещены спальные мешки, закрепленные на стенах, санитарный узел и тренажер — астронавты ежедневно тренируются около 30 минут, чтобы замедлить потерю мышечной и костной массы в невесомости. Рацион экипажа включает около 189 позиций, а ежедневное питание состоит из трех основных приемов пищи и напитков, включая кофе.

Ракета Space Launch System (SLS) — сверхтяжелый носитель, разработка которого началась в 2011 году как замена программе Space Shuttle. Главным разработчиком выступает Boeing.

Основные характеристики SLS:

  • высота — около 98 м
  • стартовая масса — более 2600 тонн
  • две ступени
  • четыре жидкостных двигателя RS-25 и два твердотопливных ускорителя
  • грузоподъемность — до 95 тонн на низкую околоземную орбиту
  • масса, которую ракета может отправить к Луне — 27 тонн

В качестве топлива используются жидкий водород и кислород.

