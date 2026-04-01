Запуск прошел в штатном режиме: все системы отработали без сбоев, корабль успешно отделился от ракеты и вышел на заданную траекторию. В NASA подтвердили, что миссия развивается согласно плану.

Миссия Artemis II («Артемида-2»)

Пилотируемая миссия NASA, в рамках которой экипаж впервые за более чем полвека отправится к Луне. Полет рассчитан примерно на десять дней: корабль Orion с четырьмя астронавтами на борту — тремя представителями NASA и одним астронавтом из Канады — выполнит облет спутника Земли без посадки и вернется обратно.

Это будет первый с 1972 года пилотируемый полет к Луне и первая миссия с экипажем в рамках программы Artemis program. Общий бюджет программы оценивается примерно в $93 млрд.

Во время полета корабль пройдет на расстоянии около 8 тысяч км от поверхности Луны, включая облет ее обратной стороны. Основная задача миссии — испытательная: экипаж проверит работу ключевых систем и оборудования, которые планируется использовать в будущих экспедициях, включая высадку на Луну, намеченную на конец десятилетия.

Запуск осуществляется с помощью сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System, которая ранее использовалась в беспилотной миссии Artemis I в 2022 году. Старт проходит с площадки 39B в Космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал.

Экипаж миссии