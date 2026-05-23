SpaceX провела первое испытание ракеты нового поколения Starship V3

The Insider
Фото: SpaceX

SpaceX провела первое  испытание сверхтяжелой ракеты Starship нового поколения. Трансляция запуска велась в Twitter компании.

Starship V3 была запущена с космодрома в Бока-Чике, штат Техас. Через 2,5 минуты после старта прошло успешное разделение ступеней и запуск двигателей второй ступени. Двигатели первой ступени отключились раньше времени, что привело к жесткому приводнению в Мексиканском заливе примерно через 6 минут после старта.

У второй ступени не включился один из шести двигателей Raptor. Тем не менее она достигла космоса, развернула 20 спутников-имитаторов и два модифицированных спутника Starlink, затем вернулась в атмосферу. При возвращении в атмосферу Starship выполнила запланированные маневры и приводнилась в Индийском океане, выполнив тормозной разворот и включение двигателей, а затем запланированно взорвалась. 

Прошедшие испытания стали двенадцатыми для системы Starship. Для них использовалась новая версия ракеты и новые двигатели Raptor 3 — более мощные и легкие.

Аналитик ракетных пусков Георгий Тришкин в беседе с The Insider отметил, что неудача с первой ступенью была ожидаема.

«Запуск прошел успешно. Но с нюансами. Возвращение ускорителя ожидаемо не получилось, он входил в атмосферу без предварительного торможения, там было без шансов. А вот корабль сел хорошо и, согласно плану полета, был утилизован».

