С научной точки зрения миссия Artemis II имеет ограниченное значение, однако играет важную роль для общества и восприятия космоса, рассказал в разговоре с The Insider популяризатор космонавтики, автор книг о космосе Виталий Егоров. Качество новых наблюдений значительно уступает уже совершенным наблюдениям космическими аппаратами, отмечает эксперт.
Он подчеркнул, что основная ценность миссии — в ее влиянии на людей: полет возвращает интерес к космосу и привлекает внимание тех, кто обычно не следит за этой темой. Отдельно Егоров выделил снимки, сделанные астронавтами. По его словам, такие кадры, как заход Земли за диск Луны или свечение космической пыли во время затмения, выглядят более впечатляюще, чем изображения с автоматических аппаратов.
Однако нельзя опускать политический контекст, говорит Егоров, — миссия демонстрирует лидерство США в космической сфере и используется как инструмент престижа и «мягкой силы». Новые фотографии, сделанные в ходе миссии, 7 апреля опубликовал в Twitter (X) Белый дом (несмотря на то, что он же пытается урезать финансирование NASA).
«Безусловно, здесь есть и политическая составляющая, потому что всё-таки это демонстрация превосходства американской космонавтики над всеми остальными. Хотя в партнерстве участвуют и Канада, и Европейское космическое агентство. Но даже эти снимки солнечного затмения с окололунной орбиты опубликовал аккаунт Белого дома, а не NASA. Белый дом, конечно, отметил, что они сделаны NASA, но сам факт того, что именно Белый дом их опубликовал, показывает, что он понимает их важность как собственной заслуги».
При этом Егоров подчеркнул, что полет имеет и практическое значение — в ходе миссии проходят испытания систем корабля, в том числе жизнеобеспечения. Выявленные проблемы помогут улучшить будущие миссии. По его оценке, нынешний полет станет основой для следующих этапов программы Artemis, включая возможную высадку на Луну в будущих миссиях.
«Те же самые ироничные комментарии по поводу сломанного туалета. Роботы, какими бы совершенными они ни были, во время этого полета туалет испытать не смогли бы, а люди смогли. Проблемы будут исправлены, и в будущих полетах надежность космического корабля и комфорт для людей повысятся, что будет способствовать дальнейшим миссиям к Луне — возможно, уже с посадкой, когда будет создан соответствующий аппарат.
Сейчас, по текущим планам, „Артемида-3“ предполагается как миссия на низкую околоземную орбиту для испытания посадочного корабля. А „Артемида-4“ уже ожидается с посадкой на Луну.
Корабль Orion, который будет обеспечивать перелет от Земли к Луне, станет более надежным, проверенным и удобным для экипажа. В целом нынешний полет прокладывает дорогу для будущих миссий с еще более серьезными достижениями — остается только дождаться их реализации».