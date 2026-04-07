Однако нельзя опускать политический контекст, говорит Егоров, — миссия демонстрирует лидерство США в космической сфере и используется как инструмент престижа и «мягкой силы». Новые фотографии, сделанные в ходе миссии, 7 апреля опубликовал в Twitter (X) Белый дом (несмотря на то, что он же пытается урезать финансирование NASA).

«Безусловно, здесь есть и политическая составляющая, потому что всё-таки это демонстрация превосходства американской космонавтики над всеми остальными. Хотя в партнерстве участвуют и Канада, и Европейское космическое агентство. Но даже эти снимки солнечного затмения с окололунной орбиты опубликовал аккаунт Белого дома, а не NASA. Белый дом, конечно, отметил, что они сделаны NASA, но сам факт того, что именно Белый дом их опубликовал, показывает, что он понимает их важность как собственной заслуги».

При этом Егоров подчеркнул, что полет имеет и практическое значение — в ходе миссии проходят испытания систем корабля, в том числе жизнеобеспечения. Выявленные проблемы помогут улучшить будущие миссии. По его оценке, нынешний полет станет основой для следующих этапов программы Artemis, включая возможную высадку на Луну в будущих миссиях.