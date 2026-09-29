Anthropic раскрыла убыток в $42 млрд и планы потратить $518 млрд в проспекте IPO

Компания Anthropic делает ставку на то, что ИИ изменит мировую экономику сильнее, чем индустриализация, электричество и интернет, следует из проспекта ее IPO, с которым ознакомилось агентство Reuters. При этом чистый убыток компании в 2025 году составил $42 млрд, а в ближайшие годы она планирует потратить $518 млрд на облачные, вычислительные и инфраструктурные обязательства. Около $34 млрд убытка — это не реальные траты, а бухгалтерская переоценка финансирования, которое может конвертироваться в акции.

Выручка компании выросла в 12 раз — почти до $4,6 млрд, но операционный убыток превысил $8 млрд. На вычисления и инфраструктуру компания потратила $7,33 млрд из $12,65 млрд операционных расходов, то есть втрое больше, чем в 2024 году. Почти четверть выручки принесли два клиента (названия компаний не раскрываются), а многие крупные заказчики не связаны долгосрочными контрактами. На конец года у Anthropic было $20,28 млрд денежных средств и краткосрочных инвестиций.

На IPO компанию могут оценить более чем в $2 трлн. Reuters ранее сообщало, что размещение, вероятно, сдвинут на период после ноябрьских промежуточных выборов в США. SpaceX ранее вышла на биржу с оценкой $1,77 трлн. Ее акции подорожали на 19% в день дебюта 12 июня, до $160, и сейчас торгуются около $147, выше цены размещения в $135.

Проспект появился на фоне данных собственных исследований компании о том, что всё более автономные модели способны в тестах саботировать код, помогать в мошенничестве и манипулировать информацией. Глава Anthropic Дарио Амодеи призывал замедлить выпуск новых возможностей ИИ, однако на прошлой неделе компания представила модель Opus 5.5, чтобы ответить, как отмечает агентство, на успех OpenAI после запуска модели GPT-6 Astra. Ранее Anthropic поссорилась с Белым домом из-за использования ее инструментов, после чего Пентагон временно внес компанию в черный список, но в августе суд США заблокировал это решение.

В июне Anthropic конфиденциально подала заявку на IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, опередив главного конкурента — OpenAI. Тогда стоимость компании по итогам последнего раунда финансирования достигла $965 млрд и впервые превысила оценку OpenAI в $852 млрд.