Anthropic первой подала документы на первичное размещение акций, обогнав OpenAI

Компания Anthropic, создатель ИИ-ассистента Claude, конфиденциально подала заявку на первичное размещение акций в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), опередив главного конкурента — OpenAI, пишет Bloomberg. Отмечается, что оба ИИ-стартапа борются за то, чтобы первыми выйти на публичный рынок и получить преимущество в гонке за вычислительные мощности.

Эксперты считают, что тот, кто выйдет на биржу первым, получит немедленное преимущество в привлечении капитала для строительства дата-центров, закупки чипов и найма специалистов. «Тот, кто выходит первым, задает тон, а второй рискует выглядеть догоняющим», — предупреждает стратег Renaissance Capital Мэтью Кеннеди. Впрочем, у позиции второго тоже есть плюсы: OpenAI сможет понаблюдать за реакцией институциональных инвесторов на финансовую отчетность Anthropic, прежде чем объявлять собственную цену размещения.

Стоимость Anthropic по последнему раунду финансирования достигла $965 млрд, впервые превысив оценку OpenAI в $852 млрд. Годовой темп роста выручки компании составил $47 млрд, что в пять раз больше, чем в декабре прошлого года. Если дебют на бирже пройдет успешно, Anthropic войдет в число крупнейших компаний мира и может стать второй по величине IPO в истории после SpaceX.

Глава OpenAI Сэм Альтман публично преуменьшил значение гонки за IPO. Он сказал:

«Я думаю, идет гонка за лучшие технологии и лучший бизнес, но выход на биржу — это событие в сфере финансирования, и я не думаю, что мы сосредоточены на его сроках».

Ранее сообщалось, что Anthropic договорилась со SpaceX Илона Маска об использовании вычислительных мощностей дата-центра Colossus 1 в Мемфисе — более 300 мегаватт и свыше 220 тысяч GPU Nvidia. Сделка выгодна обеим сторонам: Anthropic решает проблему нехватки ресурсов на фоне роста популярности инструмента Claude Code, а SpaceX получает крупного клиента накануне собственного первичного размещения акций.