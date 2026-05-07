Anthropic договорилась о сделке со SpaceX Илона Маска. После этого миллиардер заявил о расформировании xAI как отдельной компании

Компания Anthropic объявила о соглашении со SpaceX Илона Маска об использовании вычислительных мощностей дата-центра Colossus 1 в Мемфисе. Вскоре после этого Маск заявил, что xAI перестанет существовать как отдельная компания и станет частью SpaceX под брендом SpaceXAI.

В заявлении Anthropic говорится, что компания получит доступ ко всей мощности дата-центра Colossus 1 — более чем 300 мегаваттам вычислительной мощности и свыше 220 тысячам графических процессоров Nvidia. Дополнительные мощности, как утверждает компания, должны напрямую улучшить работу Claude Pro и Claude Max — платных версий ИИ-ассистента Claude.

Одновременно Anthropic объявила о расширении лимитов для Claude Code — инструмента для программирования с помощью ИИ. Компания сообщила, что вдвое увеличивает лимиты запросов на пятичасовые сессии для тарифов Pro, Max, Team и Enterprise, отменяет ограничения в часы пик для Pro и Max, а также значительно повышает лимиты API для моделей Claude Opus.

Reuters отмечает, что сделка выгодна обеим сторонам: Anthropic пытается решить проблему нехватки вычислительных мощностей на фоне роста популярности Claude Code, а SpaceX получает крупного клиента перед IPO и усиливает свои позиции в сфере ИИ-инфраструктуры. Агентство также пишет, что SpaceX перенесла собственное обучение ИИ-систем в новый кластер Colossus 2 и готова сдавать мощности Colossus 1 сторонним компаниям.

В сообщении Anthropic также говорится, что компания заинтересована в совместной разработке со SpaceX «орбитальных вычислительных мощностей» на несколько гигаватт — то есть дата-центров в космосе. В Anthropic утверждают, что спрос на мощности для ИИ растет быстрее, чем наземная инфраструктура успевает обеспечивать электричество, охлаждение и площади для серверов.

Еще в феврале миллиардер критиковал Anthropic и обвинял Claude в «предвзятости», однако теперь заявил, что руководство компании произвело на него впечатление подходом к разработке ИИ, «полезного для человечества».