Reuters: SpaceX привлекла 21 банк для крупнейшего первичного размещения акций в истории американского фондового рынка

SpaceX привлекает для своего первичного размещения акций (IPO) консорциум из как минимум 21 банка, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Роль ведущих банков, управляющих сделкой, возьмут на себя Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup. Еще 16 банков подключились к процессу на менее значимых ролях — около половины их названий ранее не фигурировали в прессе.

Выход космической компании Илона Маска на биржу ожидается в июне. Размещение в ней носит кодовое название Project Apex. По предварительным оценкам, в ходе IPO SpaceX будет оценена в $1,75 трлн, что сделает это событие одним из самых громких дебютов в истории американского фондового рынка.

В число банков, помимо пяти ведущих, вошли Allen & Co, Barclays, бразильский BTG Pactual, Deutsche Bank, нидерландский ING Groep, Macquarie, Mizuho, Needham & Co, Raymond James, Royal Bank of Canada, Societe Generale, Banco Santander, Stifel, UBS, Wells Fargo и William Blair. Банки, по имеющимся данным, разделят между собой работу с институциональными инвесторами, состоятельными частными клиентами, розничными покупателями и рынками разных регионов. Источники Reuters предупреждают, что окончательный состав синдиката пока не закреплен и может расшириться.

В феврале 2026 года SpaceX объявила о приобретении другой структуры Маска — xAI, занимающейся разработками в области искусственного интеллекта. Как сказал миллиардер, слияние приведет к появлению «инновационной машины», которая объединит создание ракет, спутниковый интернет Starlink, искусственный интеллект и соцсеть Twitter (X).