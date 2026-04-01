Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

272

 

 

 

 

 

Новости

Reuters: SpaceX привлекла 21 банк для крупнейшего первичного размещения акций в истории американского фондового рынка

The Insider
Иллюстрация к материалу

SpaceX привлекает для своего первичного размещения акций (IPO) консорциум из как минимум 21 банка, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Роль ведущих банков, управляющих сделкой, возьмут на себя Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup. Еще 16 банков подключились к процессу на менее значимых ролях — около половины их названий ранее не фигурировали в прессе.

Выход космической компании Илона Маска на биржу ожидается в июне. Размещение в ней носит кодовое название Project Apex. По предварительным оценкам, в ходе IPO SpaceX будет оценена в $1,75 трлн, что сделает это событие одним из самых громких дебютов в истории американского фондового рынка.

В число банков, помимо пяти ведущих, вошли Allen & Co, Barclays, бразильский BTG Pactual, Deutsche Bank, нидерландский ING Groep, Macquarie, Mizuho, Needham & Co, Raymond James, Royal Bank of Canada, Societe Generale, Banco Santander, Stifel, UBS, Wells Fargo и William Blair. Банки, по имеющимся данным, разделят между собой работу с институциональными инвесторами, состоятельными частными клиентами, розничными покупателями и рынками разных регионов. Источники Reuters предупреждают, что окончательный состав синдиката пока не закреплен и может расшириться. 

В феврале 2026 года SpaceX объявила о приобретении другой структуры Маска — xAI, занимающейся разработками в области искусственного интеллекта. Как сказал миллиардер, слияние приведет к появлению «инновационной машины», которая объединит создание ракет, спутниковый интернет Starlink, искусственный интеллект и соцсеть Twitter (X).

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте