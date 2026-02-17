SpaceX и xAI участвуют в секретном конкурсе Пентагона по разработке технологии голосового управления дронами — Bloomberg

Объединившиеся в начале месяца компании SpaceX и xAI Илона Маска принимают участие в секретном конкурсе Пентагона. Они работают над ПО, которое позволит управлять роем дронов при помощи голоса. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Bloomberg.

Компании Маска входят в число немногих, отобранных для участия в конкурсе с призовым фондом в $100 млн, который стартовал в январе.

В течение шести месяцев участники должны будут разработать технологию, которая позволит преобразовывать голосовые команды в цифровые инструкции для управления роем беспилотников. Такие дроны должны быть способны автономно преследовать цель.

Разработка проекта планируется в пять этапов, от создания программного обеспечения до реальных испытаний. Предположительно, эти дроны будут использовать в наступательных целях — такая формулировка содержалась в объявлении о конкурсе.

Хотя ни SpaceX, ни xAI не ответили на запросы агентства о комментариях, косвенно на их участие в этом конкурсе указывает недавняя кампания xAI по поиску сотрудников. Она провела набор инженеров, имеющих действующий допуск к секретной информации уровня «секретно» или «совершенно секретно», для работы с федеральными подрядчиками. В описании вакансии было указано требование опыта работы с «правительственными учреждениями, министерством обороны или федеральными подрядчиками» над проектами в области ИИ или разработки ПО.

Компании Маска уже сотрудничают с американским министерством обороны в ряде проектов. SpaceX и так является уже зарекомендовавшим себя оборонным подрядчиком в области космических проектов по типу вывода спутников на орбиту. xAI летом прошлого года объявила о запуске программы Grok For Government — пакета решений искусственного интеллекта для правительственных клиентов США — и заключила контракт с Пентагоном на сумму до $200 млн.

В начале февраля SpaceX и xAI объявили о слиянии. Маск тогда заявил, что их объединение приведет к появлению «инновационной машины», которая объединит создание ракет, спутниковый интернет Starlink, искусственный интеллект и соцсеть Twitter (X).