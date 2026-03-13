FT: Илон Маск устроил новые чистки в xAI из-за провала разработки ИИ-инструментов для кодинга

Илон Маск инициировал очередную волну увольнений в своем ИИ-стартапе xAI, недовольный тем, что компания не смогла составить конкуренцию Anthropic и OpenAI в сегменте инструментов для программирования, сообщает Financial Times.

По имеющимся у издания данным, из компании были изгнаны еще два ее сооснователя — Цзыхан Дай, один из ключевых технических специалистов, и Гводун Чжан, курировавший предобучение моделей чат-бота Grok. Чжан написал, что в четверг провел свой последний рабочий день в xAI: по словам источников, он был обвинен в провале направления кодинга и отстранен от основных обязанностей самим Маском. После ухода обоих в компании остались лишь двое из 11 сооснователей, участвовавших в создании xAI в Сан-Франциско в марте 2023 года.

Причиной проблем с кодинговым продуктом стало, в частности, низкое качество обучающих данных — именно из-за этого xAI отстала от Claude Code компании Anthropic и Codex от OpenAI. Чтобы разобраться в ситуации, Маск привлек менеджеров из SpaceX и Tesla, которые аудируют работу сотрудников xAI и уже уволили часть из них, признав их усилия недостаточными. «xAI изначально была выстроена неправильно, поэтому перестраивается с нуля», — написал Маск в Twitter (X) в четверг, проведя параллель с ранними трудностями Tesla.

Параллельно Маск перезапускает проект Macrohard — инициативу по созданию ИИ-агентов, которые, по его замыслу, должны полностью воспроизводить функции целых программных компаний. Курировать его теперь будет Ашок Эллусвами, глава ИИ-подразделения Tesla, — он же получил задачу проверить всё, что было сделано предшественниками. Ранее Маск доверил проект Тоби Полену, бывшему исследователю DeepMind, однако тот покинул компанию уже через 16 дней. Чтобы усилить кодинговый продукт Grok Code Fast, из популярного ИИ-редактора Cursor переманили двух разработчиков — Эндрю Милича и Джейсона Гинсберга.

Отмечается, что, несмотря на сообщение сотрудникам, разосланное в среду, о том, что массовых сокращений не планируется, xAI продолжает терять людей — часть уходит сама из-за выгорания на фоне «жестчайших» рабочих требований Маска, часть переманивают конкуренты. Компания реагирует на кадровый дефицит, снова связываясь с кандидатами, которым ранее отказали на собеседованиях, нередко предлагая им более выгодные условия. Сам Маск публично принес извинения, написав, что намерен лично пересмотреть архив прежних интервью в поисках перспективных специалистов.

SpaceX и xAI объявили о слиянии в феврале, когда Маск представил планы создания орбитальной группировки спутниковых дата-центров на солнечной энергии, — по его расчетам, именно космос в перспективе станет наиболее дешевой средой для ИИ-вычислений. Сейчас стартап готовится к публичному размещению акций — потенциально крупнейшему в истории, — дедлайн по которому Маск поставил на июнь. Сотрудники xAI, по имеющимся сведениям, жалуются, что непрекращающаяся череда реорганизаций подрывает моральный дух и не позволяет компании реализовать свой потенциал.

