Anthropic обошла OpenAI по стоимости и привлекла $65 млрд инвестиций

Американская компания Anthropic стала самым дорогим ИИ-стартапом в мире, обогнав OpenAI, пишет The New York Times. По итогам нового раунда финансирования ее оценка превысила $960 млрд. Параллельно компания представила обновленную флагманскую модель Claude Opus 4.8.

Раунд возглавили фонды Greenoaks Capital, Sequoia Capital, Altimeter Capital и Dragoneer Investment Group. Объем привлеченных средств составил $65 млрд при доинвестиционной оценке компании в $900 млрд. Это выше, чем последняя оценка OpenAI в $730 млрд. В раунде также приняли участие стратегические инвесторы: Samsung, Micron и SK Hynix.

За последние три месяца оценка Anthropic выросла более чем вдвое. В феврале компания завершила предыдущий раунд с оценкой $380 млрд. Ожидаемая годовая выручка Anthropic по итогам мая достигла $47 млрд — против $10 млрд за весь 2025 год. Компания рассматривает возможность первичного размещения акций уже в текущем году.

В то же время Anthropic выпустила Claude Opus 4.8 — обновленную флагманскую модель, которая, по заявлению компании, в четыре раза реже пропускает ошибки в коде по сравнению с предшественником и чаще признает неуверенность в ответах. Накануне, 28 мая, модель стала доступна пользователям.

Как отмечает NYT, успех Anthropic строится прежде всего на востребованности ее технологий в сфере разработки программного обеспечения. Рост компании сопровождался публичными конфликтами: в частности, Пентагон объявил Anthropic угрозой для цепочек поставок, после того как переговоры с министерством обороны сорвались из-за требований компании не использовать ее технологии для массовой слежки и управления автономным оружием.

Ранее Anthropic выпустила десять ИИ-агентов для финансового сектора — инструменты способны составлять презентации, проверять финансовую отчетность и сопровождать комплаенс-процедуры. Анонс вызвал распродажу акций ряда финансовых компаний: FactSet Research Systems упали на 8,1%, Morningstar потерял более 3%.