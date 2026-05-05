Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

75.44

EUR

88.27

OIL

97.22

Поддержите нас

402

 

 

 

 

 

Новости

Anthropic выпустила десять ИИ-агентов для финансового сектора под различные задачи

The Insider
Иллюстрация к материалу

Компания Anthropic выпустила десять ИИ-агентов для финансового сектора, пишет Bloomberg. Инструменты способны составлять презентации для клиентских встреч, проверять финансовую отчетность и сопровождать процедуры комплаенс-проверки. Новые продукты ориентированы на специалистов в банкинге, страховании, управлении активами и финтехе.

Отмечается, что анонс вызвал активную продажу ценных бумаг на фондовом рынке. Акции FactSet Research Systems упали на 8,1%, Morningstar потерял более 3%, а бумаги S&P Global и Moody's также оказались под давлением продавцов. Как пишет Bloomberg, инвесторы расценили появление ИИ-агентов от Anthropic как угрозу для компаний, чей бизнес строится на предоставлении финансовых данных и аналитики.

На отраслевом мероприятии Anthropic в Нью-Йорке, куда приглашены руководители крупнейших банков, глава компании Дарио Амодеи выступит совместно с гендиректором JPMorgan Chase Джейми Даймоном. Руководитель продуктового направления для финансового сектора Николас Лин заявил, что финансовая отрасль «по темпам внедрения ИИ отстает от сферы разработки ПО лишь на несколько месяцев». Агенты будут интегрированы с Microsoft Excel, PowerPoint и Outlook, а также подключены к данным партнеров, в частности Dun & Bradstreet и Moody's.

Параллельно Anthropic объявила о создании совместного предприятия с Blackstone, Hellman & Friedman и Goldman Sachs, которое займется внедрением продуктов компании в корпоративном секторе. Экспансия в финансовый сектор разворачивается на фоне переговоров о новом раунде финансирования, который, по данным Bloomberg, может оценить Anthropic более чем в $900 млрд и сделать ее самым дорогим ИИ-стартапом в мире, — так Anthropic сможет обойти OpenAI.

В марте сообщалось, что Anthropic ведет переговоры с фондами Blackstone, Permira и Hellman & Friedman о создании совместного предприятия с суммарным взносом около $1 млрд. Тогда же отмечалось, что Anthropic и OpenAI активно привлекают фонды прямых инвестиций в преддверии ожидаемых IPO, поскольку те контролируют широкую сеть портфельных компаний и формируют их бюджеты на программное обеспечение и ИИ.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Персидская мышеловка. Как «маленькая победоносная война» в Иране в итоге стала смертным приговором для Саддама Хусейна
  2. Новороссия для Си: как Китай проникает на Донбасс
  3. Учебник патриотической истерии. В ставшем обязательным учебнике оправдываются сговор с Гитлером, оккупация Балтии и нападение на Финляндию
  4. Дипломатия дронов. Как Украина становится равноправным партнером на Ближнем Востоке и в Африке
  5. Надежда на уехавших. Как эмиграция может помогать развитию стран исхода

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте