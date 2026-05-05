Anthropic выпустила десять ИИ-агентов для финансового сектора под различные задачи

Компания Anthropic выпустила десять ИИ-агентов для финансового сектора, пишет Bloomberg. Инструменты способны составлять презентации для клиентских встреч, проверять финансовую отчетность и сопровождать процедуры комплаенс-проверки. Новые продукты ориентированы на специалистов в банкинге, страховании, управлении активами и финтехе.

Отмечается, что анонс вызвал активную продажу ценных бумаг на фондовом рынке. Акции FactSet Research Systems упали на 8,1%, Morningstar потерял более 3%, а бумаги S&P Global и Moody's также оказались под давлением продавцов. Как пишет Bloomberg, инвесторы расценили появление ИИ-агентов от Anthropic как угрозу для компаний, чей бизнес строится на предоставлении финансовых данных и аналитики.

На отраслевом мероприятии Anthropic в Нью-Йорке, куда приглашены руководители крупнейших банков, глава компании Дарио Амодеи выступит совместно с гендиректором JPMorgan Chase Джейми Даймоном. Руководитель продуктового направления для финансового сектора Николас Лин заявил, что финансовая отрасль «по темпам внедрения ИИ отстает от сферы разработки ПО лишь на несколько месяцев». Агенты будут интегрированы с Microsoft Excel, PowerPoint и Outlook, а также подключены к данным партнеров, в частности Dun & Bradstreet и Moody's.

Параллельно Anthropic объявила о создании совместного предприятия с Blackstone, Hellman & Friedman и Goldman Sachs, которое займется внедрением продуктов компании в корпоративном секторе. Экспансия в финансовый сектор разворачивается на фоне переговоров о новом раунде финансирования, который, по данным Bloomberg, может оценить Anthropic более чем в $900 млрд и сделать ее самым дорогим ИИ-стартапом в мире, — так Anthropic сможет обойти OpenAI.

В марте сообщалось, что Anthropic ведет переговоры с фондами Blackstone, Permira и Hellman & Friedman о создании совместного предприятия с суммарным взносом около $1 млрд. Тогда же отмечалось, что Anthropic и OpenAI активно привлекают фонды прямых инвестиций в преддверии ожидаемых IPO, поскольку те контролируют широкую сеть портфельных компаний и формируют их бюджеты на программное обеспечение и ИИ.