OpenAI и Anthropic создают совместные предприятия с фондами прямых инвестиций для продвижения корпоративных ИИ-продуктов — Reuters

OpenAI ведет переговоры с четырьмя крупными фондами прямых инвестиций (TPG, Advent International, Bain Capital и Brookfield Asset Management) о создании совместного предприятия по продаже корпоративных ИИ-продуктов, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Предварительная оценка СП составляет около $10 млрд. Инвесторы готовы вложить порядка $4 млрд в обмен на доли и места в совете директоров нового юридического лица. В качестве основного инвестора выступит TPG, а Advent, Bain и Brookfield станут соучредителями. Ни один из участников переговоров официально не подтвердил факт обсуждений.

Конкурент OpenAI, компания Anthropic, параллельно ведет схожие переговоры с фондами Blackstone, Permira и Hellman & Friedman. По данным источников, их совокупный взнос составит около $1 млрд, они также получат доли в компании. Однако здесь структура сделок принципиально отличается: OpenAI предлагает привилегированные акции с приоритетом выплат и защитой от убытков, тогда как Anthropic — обыкновенные, без дополнительных гарантий для инвесторов.

Отмечается, что оба ИИ-разработчика активно «заигрывают» с фондами прямых инвестиций, поскольку те контролируют широкую сеть портфельных компаний и формируют их бюджеты на программное обеспечение и ИИ. По словам источников, гонка приобретает особую срочность на фоне возможных первичных размещений акций обеих компаний: обе рассматривают выход на биржу уже в нынешнем году. Корпоративный сегмент Anthropic считается более развитым — у компании свыше 300 тысяч корпоративных клиентов, обеспечивающих около 80% выручки, тогда как у OpenAI корпоративное направление генерирует $10 млрд из $25 млрд годовой выручки.

Как пишет Reuters, cделки дадут обеим сторонам конкретные преимущества. Фонды получат ранний доступ к корпоративным ИИ-инструментам и смогут распространять их среди компаний, для которых ИИ-автоматизация означает угрозу действующим бизнес-моделям. OpenAI, в свою очередь, намерена использовать СП для продвижения платформы Frontier, запущенной в прошлом месяце: она связывает инженеров компании с консультантами BCG, McKinsey, Accenture и Capgemini для интеграции ИИ-агентов в бизнес-процессы.

Переговоры ведутся конфиденциально, окончательных договоренностей еще нет. «Мы хотим помочь нашим клиентам внедрять эти технологии всеми способами, которые создают реальную ценность», — заявила Reuters Фиджи Симо, генеральный директор подразделения приложений OpenAI. По ее словам, компания «строит операционное подразделение, которое напрямую работает с корпоративными клиентами и партнерами», и сообщит подробности, как только детали будут согласованы.

