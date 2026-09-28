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«Открытые» ИИ Anthropic ферменты биолог Марио Родригес Местре четыре года изучал и обсуждал с моделями Claude

The Insider
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Вычислительный биолог Марио Родригес Местре из Копенгагенского университета заявил, что ферменты, об открытии которых на прошлой неделе объявила Anthropic, он вместе с коллегами изучает уже четыре года. Об этом пишет The New York Times. Ученый допускает, что ИИ компании пришел к результату не самостоятельно, а с опорой на его неопубликованные данные, которые он сам передавал Claude.

Anthropic сообщила, что ее ИИ-агенты нашли в геномах гигантских бактериофагов новую ферментную систему и назвали ее ART. Местре утверждает, что впервые обнаружил эти ферменты еще в 2022 году, а связанные с ними РНК-молекулы его группа выявила больше года назад. По его словам, для этого они анализировали те же данные эксперимента 2022 года, которые, по версии Anthropic, ИИ отыскал сам.

Последние три года ученый постоянно работал с моделями Anthropic и, в частности, загружал в Claude черновики своей диссертации и рукописи о ферментах. Он сказал:

«Меня беспокоит, что эта информация использовалась для обучения будущих версий моделей».

После заявления компании Местре сворачивает проекты, которые вел совместно с Claude. Он объявил о переходе на другие ИИ-модели.

В Anthropic ответили, что им неизвестны ранее опубликованные работы с описанием системы ART. Компания также заявила, что Claude не обучался на переписке пользователей, а у ее команды молекулярной биологии нет доступа к таким данным.

Как сообщалось ранее, Anthropic открыла собственную биологическую лабораторию в районе Сан-Франциско. Там компания проводит физические эксперименты и изучает, может ли ИИ управлять лабораторными роботами при минимальном участии человека.

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Публикация:««Открытые» ИИ Anthropic ферменты биолог Марио Родригес Местре четыре года изучал и обсуждал с моделями Claude»

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