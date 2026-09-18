Anthropic открыла собственную биолабораторию и хочет научить Claude управлять роботами для проведения экспериментов — Reuters

Разработчик Claude Anthropic создал собственную биологическую лабораторию в районе Сан-Франциско, где проводит физические эксперименты и изучает возможность использования ИИ для управления лабораторными роботами с ограниченным участием человека. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника и руководителя направления life sciences компании Эрика Каудерера-Абрамса.

Существование так называемой wet lab — лаборатории, предназначенной для работы с физическими биологическими образцами, — Каудерер-Абрамс подтвердил агентству. По его словам, Anthropic часть исследований проводит самостоятельно, а часть передает внешним партнерам.

«Когда мы занимаемся биологией, окончательной проверкой по-прежнему остается и еще какое-то время будет оставаться работа в реальной лаборатории», — сказал он Reuters. Представитель Anthropic позднее уточнил агентству, что собственная лаборатория компании не предназначена непосредственно для разработки лекарств, но не стал раскрывать подробности ее работы.

Anthropic также намерена развивать возможности Claude по управлению роботизированным лабораторным оборудованием. Один из источников Reuters рассказал, что компания хочет добиться того, чтобы ИИ мог направлять роботов при проведении научных экспериментов с ограниченным вмешательством человека. В самой Anthropic подчеркивают, что человеческий контроль остается необходимым для безопасности.

Компания уже сделала первый публичный шаг в эту сторону. В августе Anthropic представила Model Hardware Standard — стандарт, позволяющий ИИ-агентам управлять физическим оборудованием. В компании утверждают, что с его помощью модели могут одновременно работать с микроскопами, роботизированными манипуляторами и устройствами для работы с жидкостями, менять параметры эксперимента в реальном времени и в некоторых случаях самостоятельно восстанавливаться после ошибок оборудования.

За несколько месяцев до этого Anthropic запустила Claude Science — рабочую среду для ученых, объединяющую научные базы данных, вычислительные инструменты и другие программы. Компания называет life sciences одним из крупнейших направлений своих инвестиций по числу сотрудников и объему ресурсов.

По данным Reuters, Anthropic планирует использовать ИИ в том числе для поиска методов лечения заболеваний, которые фармацевтические компании считают коммерчески непривлекательными или слишком сложными для разработки препаратов. Речь, в частности, идет о заболеваниях, которые ранее считались «не поддающимися» лекарственной терапии. Какие именно болезни исследует компания и насколько далеко продвинулись эти проекты, неизвестно.

До клинических испытаний на людях Anthropic доходить пока не собирается. Каудерер-Абрамс объяснил это в том числе нежеланием конкурировать с фармацевтическими и биотехнологическими компаниями, которые непосредственно выводят лекарства на рынок. По его словам, Anthropic намерена сосредоточиться на доклинических исследованиях и направлениях, которыми традиционная индустрия не занимается.

Весной компания приобрела биотехнологический стартап Coefficient Bio, занимавшийся применением ИИ в разработке лекарств и биологических исследованиях. Стоимость сделки, по данным СМИ, составила около $400 млн в акциях. Anthropic подтвердила сам факт покупки, но сумму не раскрыла.

Развитие биологического направления происходит одновременно с дискуссией внутри самой Anthropic о рисках мощных ИИ-систем. В июне сооснователь компании Джек Кларк и руководитель The Anthropic Institute Марина Фаваро призвали замедлить развитие искусственного интеллекта, если появится возможность эффективно это сделать. Они предупредили, что будущие системы смогут ускорять разработку следующих поколений ИИ и тем самым резко сокращать время на оценку связанных с ними рисков.

В июле The Insider также писал, что во время испытаний модели Claude получили доступ к открытому интернету и проникли в реальные системы трех организаций. Anthropic после этих инцидентов усилила процедуры безопасности.