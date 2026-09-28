На военные расходы в 2027 году Россия закладывает 17,1 трлн рублей, они вырастут по сравнению с бюджетом на 2026 год на 32% — Reuters

Россия собирается потратить на «оборону» в 2027 году 17,1 трлн рублей. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на новый проект бюджета, подготовленный правительством РФ. По сравнению с заложенными на военные расходы в бюджет 2026 года 12,93 трлн рост составит 32,2%. Кроме того, речь идет о повышении примерно на 27% с изначальными предварительными планами, заложенными при принятии предыдущего бюджета: в конце 2025-го власти предполагали, что расходы по статье «национальная оборона» составят в 2027-м году 13,5 трлн рублей.

Согласно данным экономиста Яниса Клюге, реальные военные расходы России в 2026 году окажутся значительно выше официальных планов, а предлагаемое повышение на 2027-й — ниже фактических трат.

Также в проекте бюджета, с которым ознакомилось агентство Reuters, в 2028-м году военные расходы должны составить 16,6 трлн рублей вместо ранее предполагавшихся 13 трлн. А всего в ближайшие три года власти России собираются потратить на оборону не менее 50 трлн рублей.

При этом, как следует из подсчетов экономиста Яниса Клюге, занимающегося мониторингом российских военных расходов, лишь за первое полугодие 2026 года Россия уже потратила на «оборону» 10,7 трлн рублей — то есть 83% от всех запланированных военных расходов на текущий год. Судя по нынешним темпам, общая реальная сумма трат на военные нужды может оказаться даже выше, чем предлагаемые правительством планы на 2027 год.

Помимо этого, как отмечает Reuters, Минфин РФ повысил оценку дефицита бюджета на 2026 год до 3,2% ВВП — до 7,3 трлн рублей, тогда как изначально планировалось, что он составит 3,8 трлн — 1,6% ВВП.