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Военные расходы России в первом квартале 2026-го составили рекордные 5,9 трлн рублей — экономист Янис Клюге

The Insider
Фото: военный парад на Красной площади в Москве, 9 мая 2024 года / EPA-EFE

Фото: военный парад на Красной площади в Москве, 9 мая 2024 года / EPA-EFE

В первом квартале 2026 года расходы российского бюджета на войну побили новый рекорд, достигнув отметки в 5,9 трлн рублей. К таким выводам пришел экономист, научный сотрудник Германского института проблем международной безопасности, Янис Клюге, изучив данные российского Минфина. 

Как пишет Клюге, эта сумма почти на треть (30%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда военные расходы РФ составили около 4,5 трлн рублей. Сейчас эта цифра составляет примерно 5,908 трлн. 

Рост в основном обеспечили увеличившиеся секретные расходы. Их доля выросла с 3,4 трлн до 4,9 трлн рублей. 

Расходы на военные нужды по первым кварталам каждого года с 2018-го по 2026-й. Серым цветом обозначены засекреченные статьи расходов

Расходы на военные нужды по первым кварталам каждого года с 2018-го по 2026-й. Серым цветом обозначены засекреченные статьи расходов

Janis Kluge / Russianomics

Общие же федеральные расходы в первом квартале составили 12,8 трлн рублей: получается, что засекречены порядка 38% всех бюджетных расходов. Закон о бюджете предусматривает, что 85% секретных расходов приходится на военные нужды, отмечает аналитик. 

Траты же на войну составляют примерно 46% от общих расходов: это примерно каждый второй рубль. Если разделить получившуюся сумму на количество дней (90), то получится, что в день российские власти тратят на военные нужды примерно 65 млрд рублей. 

Клюге также прогнозирует, что военные расходы в этом году будут значительно выше, чем в прошлом. Это противоречит бюджету: российские власти предполагают, что расходы на национальную оборону, наоборот, должны будут сократиться до 6,2% ВВП в 2026 году. В прошлом они составляли 7,8% ВВП. Эта цифра труднодостижима, пишет экономист: только в первом квартале эта статья трат уже составила 2,5% от ожидаемого ВВП России за весь год.

В то же время рост расходов в первом квартале этого года может объясняться и «бухгалтерской акробатикой»: часть расходов из конца прошлого года могли «перенести» на начало 2026-го, чтобы не превышать планируемый дефицит бюджета. Оценить сейчас это сложно, уточняет аналитик: определить точную причину роста трат можно будет только после публикации отчетности за второй квартла. 

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