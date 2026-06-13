Общие же федеральные расходы в первом квартале составили 12,8 трлн рублей: получается, что засекречены порядка 38% всех бюджетных расходов. Закон о бюджете предусматривает, что 85% секретных расходов приходится на военные нужды, отмечает аналитик.

Траты же на войну составляют примерно 46% от общих расходов: это примерно каждый второй рубль. Если разделить получившуюся сумму на количество дней (90), то получится, что в день российские власти тратят на военные нужды примерно 65 млрд рублей.

Клюге также прогнозирует, что военные расходы в этом году будут значительно выше, чем в прошлом. Это противоречит бюджету: российские власти предполагают, что расходы на национальную оборону, наоборот, должны будут сократиться до 6,2% ВВП в 2026 году. В прошлом они составляли 7,8% ВВП. Эта цифра труднодостижима, пишет экономист: только в первом квартале эта статья трат уже составила 2,5% от ожидаемого ВВП России за весь год.

В то же время рост расходов в первом квартале этого года может объясняться и «бухгалтерской акробатикой»: часть расходов из конца прошлого года могли «перенести» на начало 2026-го, чтобы не превышать планируемый дефицит бюджета. Оценить сейчас это сложно, уточняет аналитик: определить точную причину роста трат можно будет только после публикации отчетности за второй квартла.