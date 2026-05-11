Минфин опубликовал отчет о бюджете под выдуманной датой после длительной задержки

Минфин России опубликовал ежемесячный отчет об исполнении федерального бюджета — формально документ датирован 5 мая. Однако еще 8 мая отчета на сайте не было: The Insider проверял наличие публикации, и данные за март отсутствовали. Таким образом, публикация произошла с заметной задержкой даже по меркам длинных майских праздников и под выдуманной датой. Казначейство до их пор ничего не опубликовало.

Обычно краткие сведения об исполнении федерального бюджета Федеральное казначейство публикует в двадцатых числах каждого месяца — как правило, 23–24 числа. В начале 2025 года эта практика соблюдалась: отчеты регулярно появлялись в те же сроки, что подтверждают данные веб-архива. Последний доступный отчет — за февраль — был опубликован 23 марта. Соответственно, данные за март должны были выйти еще в конце апреля.

При этом никаких официальных объяснений задержки власти не давали. Другие материалы Минфина и Казначейства продолжали публиковаться в обычном режиме. Так, 6 мая на сайте появился отчет «Сведения о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в 2018–2026 годах».

Причины задержки остаются неясными, тем более что основные негативные тенденции в государственных финансах Минфин уже ранее озвучивал. В частности, ведомство сообщало о двукратном росте дефицита федерального бюджета, падении нефтегазовых доходов примерно на 40% и ожидаемом увеличении поступлений по внутренним налогам — прежде всего НДС — после повышения ставки.

Ежемесячные сведения Федерального казначейства считаются одним из ключевых оперативных индикаторов состояния российских госфинансов: они содержат данные о доходах, расходах и дефиците бюджета нарастающим итогом с начала года. До последнего времени эти публикации выходили регулярно и без существенных задержек.