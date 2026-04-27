Военные расходы России выросли до $190 млрд, 7,5% ВВП — SIPRI

Россия за прошлый год увеличила военные расходы на 5,9% — до $190 млрд — по сравнению с 2024-м, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира. По его данным, нагрузка на бюджет страны по-прежнему остается высокой: около 7,5% ВВП и 20% всех расходов государства.

В общемировом рейтинге РФ заняла 3-е место после США и Китая. Они потратили $954 млрд и $336 млрд соответственно. При этом расходы Вашингтона снизились на 7,5%. Аналитики связывают это с отсутствием новых пакетов финансовой помощи Украине и полагают, что в будущем траты США на оборону будут расти. В свою очередь Пекин увеличил расходы на 7,4%. Показатель растет уже более тридцати лет.

Украина на фоне продолжающейся войны по итогам прошлого года заняла 7-е место с $84,1 млрд военных расходов, что составило 40% ВВП страны. За год сумма увеличилась на 20%.

Совокупные военные расходы всех учитываемых стран увеличились на 2,9% и превысили $2,8 трлн. SIPRI отмечает, что основным фактором роста стал пересмотр бюджетов в европейских странах, входящих в НАТО. Среди них лидирует Германия, которая оказалась на 4-м месте в общемировом рейтинге с расходами в $114 млрд (рост на 24%). На 50% подскочил показатель в Испании — до $40,2 млрд. Увеличились и затраты Австралии, Японии, Филиппин и других государств региона.

«Союзники США в Азии и Океании увеличивают расходы на свои вооруженные силы не только из-за давней региональной напряженности, но и из-за растущей неопределенности в отношении поддержки со стороны США. Как и в Европе, союзники США в этом регионе также находятся под давлением администрации Трампа, требующей увеличения расходов на свои вооруженные силы», — объяснил старший научный сотрудник института Диего Лопес да Силва.

При этом, несмотря на активные конфликты, страны Ближнего Востока сохранили показатели на уровне 2024 года. Израиль и Иран потратили на оборону на 4,9 и 5,6% меньше, чем годом ранее, соответственно. В то же время большинство соседних государств увеличили траты.