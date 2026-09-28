Крупнейший банк Венгрии OTP собирается уходить из России. Среди его клиентов — компании «Газпрома» и подрядчики структур СВР — Bloomberg

Крупнейший венгерский банк OTP рассматривает варианты ухода из России. Как пишет Bloomberg со ссылкой на изученные им документы, среди клиентов банка были компании под контролем «Газпрома» и фирмы, которые оказывали услуги организациям, связанным со Службой внешней разведки (СВР). Российский бизнес OTP сейчас проверяют регуляторы, поскольку банк намерен купить балтийский Luminor — это стало бы крупнейшей сделкой в его истории.

Глава OTP Group Петер Чаньи заявил, что OTP начал пересматривать стратегию по отношению к России, включая возможный полный уход из страны. Пересмотр должен завершиться до конца года. В банке отмечают, что нарушений санкций пока не обнаружено, однако продать российский бизнес сейчас «практически невозможно». К настоящему моменту OTP вывел из России около $880 млн дивидендов.

Среди документов в распоряжении Bloomberg — внутренняя переписка «Газпрома» за апрель и май 2026 года о возможной «платежной схеме». Согласно ей, сербский газовый дистрибьютор «Югоросгаз», на 75% принадлежащий «Газпрому», мог бы переводить деньги со своего евросчета в OTP Serbia на счет другой структуры концерна, калининградского «Росингаза», в сербском госбанке Banka Poštanska Štedionica. Свидетельств того, что схема работала, в документах нет.

Кроме того, в сентябре 2022 года православный олигарх Константин Малофеев должен был перечислить 33,5 млн рублей на счет основанного им Общества «Царьград» (организация находится под санкциями США и Великобритании) в московском OTP. А в июне этого года компания Phoenix должна была получить 55,6 тысячи рублей от ФКП «Ясень», которое управляет недвижимостью СВР. Нарушений со стороны банка документы не показывают. Эстонский финансовый регулятор заявил, что российский бизнес OTP вызывает «серьезные вопросы» и станет одним из ключевых факторов при оценке сделки с Luminor.

В сентябре Венгрия впервые с начала полномасштабной войны выслала российских дипломатов, сразу десятерых. По словам главы МИД Аниты Орбан, они занимались в стране деятельностью, «неприемлемой для дипломатов».