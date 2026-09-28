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Ультраправая «Альтернатива для Германии» проиграла все три вторых тура муниципальных выборов в Нижней Саксонии

The Insider
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Ультраправая «Альтернатива для Германии» (АдГ) не получила ни одного руководящего поста в муниципалитетах Нижней Саксонии, за который боролась во втором туре, передает DPA. Через две недели после местных выборов в земле прошли 123 повторных голосования за должности бургомистров и ландратов. АдГ вышла во второй тур в трех из них и везде уступила с большим отрывом. Избранные главы займут посты на восемь лет.

В Зальцгиттере обер-бургомистр Франк Клингебиль (ХДС), руководящий городом с 2006 года, набрал 74,7% против 25,3% у кандидатки АдГ Патрисии Майр. В городке Мунстер беспартийная Анна Адамчак получила около 80%, в Бокенеме беспартийный Йенс Люэр — 69,6%.

В столице земли Ганновере «Зеленые» сохранили за собой мэрию. Обер-бургомистр Белит Онай, возглавляющий город с 2019 года, получил 61,5% голосов, его соперник от СДПГ Аксель фон дер Оэ — 38,5%.

Кроме того, «Зеленые» впервые за долгое время получили пост главы Гёттингена, который обычно доставался СДПГ. Оньека Ошионву набрала почти 63% против кандидата ХДС Эхсана Кангарани. В Ольденбурге социал-демократы тоже лишились мэрии: беспартийный Яша Рор, которого поддержали «Зеленые» и ХДС, с 51,6% обошел депутата ландтага от СДПГ Ульфа Пранге. В Брауншвейге, втором по величине городе земли, переизбран Торстен Корнблюм (СДПГ) с 75,6%.

20 сентября АдГ победила на выборах в ландтаг Мекленбурга — Передней Померании с 38,2% голосов. ХДС канцлера Фридриха Мерца набрал 4,9% и впервые в истории ФРГ не прошел в парламент федеральной земли. Мерц назвал это катастрофой, но заявил, что в отставку не уйдет.

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Публикация:«Ультраправая «Альтернатива для Германии» проиграла все три вторых тура муниципальных выборов в Нижней Саксонии»

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