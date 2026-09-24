Саксонию-Анхальт отстранили от председательства в Конференции глав федеральных земель Германии. Там к власти может прийти ультраправая АдГ

Главы 16 федеральных земель Германии договорились о продлении председательства Рейнланд-Пфальц в Конференции министров-президентов (MPK) еще на один год. С 1 октября эти полномочия должны были перейти к Саксонии-Анхальт, где на недавних выборах победила ультраправая «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом сообщает Tagesschau. Решение объяснили неопределенностью с формированием правительства в Саксонии-Анхальт.

Председательство в Конференции министров-президентов (официальное название руководителей земель, которых также называют премьер-министрами) не перейдет, как было запланировано, к Саксонии-Анхальт с 1 октября 2026 года. Вместо этого лидеры немецких регионов договорились еще на год продлить полномочия Рейнланд-Пфальц. Нынешний премьер Саксонии-Анхальт Свен Шульце от партии ХДС в начале сентября отправил письмо главе Рейнланд-Пфальц Гордону Шнидеру (ХДС) о том, что отказывается от предполагавшегося по принципу ротации председательства в Конференции — неформальной организации, в рамках которой руководители 16 земель Германии регулярно встречаются и согласовывают общую позицию по множеству вопросов.

Шульце объяснил, что «безупречная техническая и содержательная подготовка» к председательству в MPK не может быть гарантирована с учетом состоявшихся в земле выборов и неопределенности вокруг формирования нового правительства.

В Саксонии-Анхальт на выборах 6 сентября победила ультраправая АдГ (43,8%). ХДС, которую представляет Шульце, заняла второе место, заручившись поддержкой 17,2% избирателей — на 19,9% меньше по сравнению с выборами 2021 года. В земле сейчас идут переговоры о формировании правительства, которое может возглавить лидер местного отделения АдГ Ульрих Зигмунд.

По словам Шнидера, после полученного от Шульце письма, он провел консультации с руководителями других земель. В итоге они решили не менять очередность председательства, а просто продлить полномочия Рейнланд-Пфальц. Шлезвиг-Гольштейн возглавит MPK в 2027 году, как и было запланировано. Таким образом, Саксония-Анхальт, вероятно, не будет председательствовать в MPK как минимум еще 16 лет.

Как отмечает Tagesschau, председатель MPK не обладает полномочиями отдавать распоряжения другим землям и не может принимать решения вопреки их позиции, однако он имеет значительное влияние на формирование повестки заседаний, подготовку встреч и публичное представление обсуждаемых вопросов. Он же координирует и модерирует переговоры премьер-министров.

Ранее сообщалось, что федеральное правительство канцлера Фридриха Мерца (ХДС) готовится закрыть властям Саксонии-Анхальт доступ к засекреченному плану бундесвера на случай нового нападения России в Восточной Европе. Кроме того, власти Германии обсуждают ограничение доступа руководства земли к разведданным о подрывной деятельности России в Европе и о расследованиях против ультраправых, включая АдГ. Ее земельное отделение признано подтвержденно экстремистским, за ним следят в том числе агенты под прикрытием. Полностью прекращать обмен информацией с землей не планируется, чтобы не мешать борьбе с терактами. Отмечалось, что опасения насчет утечек в Москву высказывали союзники Германии, в том числе Польша и некоторые скандинавские страны, поскольку АдГ считается пророссийской партией и часто повторяет нарративы Москвы.

Как пояснял The Insider директор Берлинского центра изучения Восточной Европы Дмитрий Стратиевский, отделение АдГ в Саксонии-Анхальт — одно из самых праворадикальных в стране. Он отмечал, что одно лишь участие правительства АдГ, если оно будет сформировано в Саксонии-Анхальт, в MPK «станет серьезным потрясением для всего политического рисунка» Германии, поскольку эту партию больше нельзя будет игнорировать. До сих пор против АдГ в стране действует брандмауэр — политическое решение всех остальных классических партий Германии не сотрудничать с АдГ.