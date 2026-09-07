АдГ победила в Саксонии-Анхальт и собирается взять власть. «Даже по внутрипартийным меркам местное отделение — правый хардкор» — политолог

Крайне правая «Альтернатива для Германии» (АдГ) победила на выборах в Саксонии-Анхальт с результатом 43,8% голосов, в два раза улучшив свои показатели по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает Tagesschau. Партии не хватает трех мандатов для самостоятельного формирования правительства, однако она все равно имеет все шансы в ближайшее время возглавить регион. Как пояснил The Insider директор Берлинского центра изучения Восточной Европы Дмитрий Стратиевский, отделение АдГ в Саксонии-Анхальт — одно из самых праворадикальных в стране. По мнению политолога Алекса Юсупова, партии удалось привлечь протестный электорат всех партий.

Согласно официальным предварительным результатам, АдГ получила в Саксонии-Анхальт 43,8% голосов, набрав на 23% больше, чем на выборах 2021 года. На втором месте расположился Христианско-демократический союз (ХДС), заручившись поддержкой 17,2 избирателей (–19,9% по сравнению с 2021 годом). Третью позицию заняла Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с результатом 9,3% (+0,9%). Четвертыми финишировали «Зеленые/Союз 90» — 8,9% (+3%), пятыми пришли «Левые» — 8,6% (–2,4%). Последней партией, преодолевшей 5-процентный барьер и прошедшей в ландтаг (земельный парламент), оказался «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ) — 5,3%.

Из 83 мест в ландтаге АдГ отходят 39 мандатов, ХДС получает 15, СДПГ, «Зеленые» и «Левые» — каждая по 8 кресел. Еще 5 депутатов будут представлять ССВ. Для самостоятельного формирования правительства крайне правым не хватает трех мандатов. Потенциальная коалиция из ХДС, СДПГ и «Зеленых» суммарно располагает 31 местом и даже при поддержке «Левых», с которыми ранее отказывалось сотрудничать местное отделение ХДС, неспособна сформировать правительство. Против АдГ в стране действует брандмауэр — политическое решение всех остальных классических партий Германии не сотрудничать с АдГ. «Золотая акция» оказалась в руках ССВ, которая, хотя и находится на левом фланге, в вопросах внешней политики, отношения к России и войне в Украине совпадает с АдГ. Обе партии считаются пророссийскими и не исключают сотрудничества.

Новоизбранный парламент должен собраться не позднее чем через 30 дней после выборов, то есть 6 октября. После этого депутаты приступают к выборам премьер-министра. В первом туре побеждает кандидат, набравший не менее 42 голосов. Если ни один из политиков не получит абсолютного большинства, через семь дней состоится второй тур. Если и тогда не удастся выбрать главу правительства, то в течение 14 дней ландтаг должен проголосовать за самороспуск. Однако для этого снова необходимо абсолютное большинство. В случае провала голосования назначается третий тур выборов премьера, во время которого кандидату необходимо заручиться поддержкой простого большинства. Голоса воздержавшихся учитываться не будут.

Несмотря на отсутствие абсолютного большинства, АдГ сохраняет большие шансы на формирование правительства в целой федеральной земле — впервые в истории Германии. Кроме того, впервые после окончания Второй мировой войны власть в стране, пусть и на региональном уровне, могут взять ультраправые. Как отметил в беседе с The Insider политолог Дмитрий Стратиевский, речь идет не просто о крайне правой партии, а об одном из ее самых радикальных земельных отделений:

«Земельное ведомство по охране конституции Саксонии-Анхальт признало местную организацию АдГ „определенно правоэкстремистской“. От земли к земле отделения АдГ очень разные. Для партии, которая, может, и выглядит ультраправым монолитом, характерны конфликты. Отделение в Саксонии-Анхальт принадлежит к радикальному крылу — ультраправой группировке, которое возглавляет лидер АдГ в соседней Тюрингии Бьёрн Хёкке. Официально группировка была ликвидирована решением правления за ее слишком высокий уровень экстремизма, который, по мнению руководства, наносил вред всей АдГ. Тем не менее представители именно этого крыла доминируют в Саксонии-Анхальт. Даже по внутрипартийным меркам отделение в этой земле — это правый хардкор. При этом Ульрих Зигмунд вложил много сил в создание образа молодого, харизматичного и якобы умеренного лидера. Его кампания во многом была сделана умно и профессионально, если оценивать ее только с точки зрения политтехнологий. Если мы рассмотрим сценарий, что АдГ действительно приходит к власти, то влиять она сможет прежде всего на земельную политику и образование. Вопросы образования, особенно дошкольного и школьного, находятся в ведении федеральной земли. В Германии нет предельно четких учебных планов, которым обязан следовать учитель, но есть рамочные рекомендации, которые АдГ, безусловно, перепишет. В частности, АдГ одной из целей в Саксонии-Анхальт называла создание позитивного образа истории Германии, воспитание молодых немцев в духе патриотизма и любви к родине. Это означает: меньше говорить о темных страницах истории, включая Вторую мировую войну. Вторая большая сфера — это кадровый вопрос. В земле крайне высокая безработица, есть отдельные районы, где она превышает 10%. А государство — крупный работодатель, и речь не только о классических чиновниках. В Германии статус госслужащего имеют, например, и учителя. У АдГ будет возможность переформатировать госаппарат. Третья сфера — полиция и местные спецслужбы, которые находятся в подчинении земли. То же ведомство по охране конституции, которое признало местное отделение АдГ правоэкстремистским, будут ждать серьезные изменения. Вопросы внешней политики, помощи Украине, покупки энергоресурсов у России и так далее находятся в ведении федерального правительства. У Саксонии-Анхальт в бундесрате <законодательный федеральный орган, не считающийся верхней палатой, но фактически выполняющий ее функции — The Insider> всего 4 места из 69, поэтому большого влияния на федеральные решения у АдГ не будет, но и полностью его исключать нельзя. Другое дело, что согласно Основному закону все земли обязаны тесно кооперировать. Премьер-министры и министры разного уровня связаны так называемыми конференциями — постоянным форматом совещаний, на которых происходят активный обмен информацией и разработка совместных планов. Если будет создано правительство АдГ, то эту партию нельзя будет больше игнорировать. И это станет серьезным потрясением для всего политического рисунка».

Политолог Алекс Юсупов в разговоре с The Insider отметил, что не стоит проецировать результат АдГ в Саксонии-Анхальт на всю Германию. Он подчеркнул: