Член ультраправой «Альтернативы для Германии» Ноа Кригер анонсировал создание немецкого батальона в российской армии

«Как я и обещал, в ближайшее время я создам наш так называемый немецкий батальон. Все официально, там мы сможем защищать наши немецкие ценности»,

— сообщил Кригер на своей странице в Instagram.

Он пригласил заинтересованных приехать в Россию, чтобы обсудить вступление в подразделение, и перечислил его предполагаемые принципы:

«Ценности, которые мы чтим: никаких наркотиков, никаких гомосексуалов. Партийная принадлежность, национальность или религия не играют никакой роли. Знание немецкого языка желательно. Наше подразделение не будет находиться непосредственно на фронте, мы скорее будем отвечать за беспилотники. Боевой опыт был бы преимуществом. Нам нужны люди, способные работать головой. Нам не придется убивать здесь людей, наша война направлена против дронов».

По утверждению Кригера, возможность вступить в батальон получат те, кто «любит немецкие ценности и культуру» и хочет стать «гордым и исполненным чести немецким воином». Пост он сопроводил надписью “Gott mit uns” — «С нами Бог». Этот прусский военный девиз позднее использовался германской армией во время Второй мировой войны, в том числе наносился на пряжки ремней солдат вермахта.

В другой публикации Кригер использовал лозунг Meine Ehre heißt Treue — «Моя честь называется верностью», служивший девизом СС. Он заявил, что верен своему происхождению, «новой стране» и данному самому себе обещанию «строить мосты там, где другие роют траншеи».

За несколько дней до объявления о создании батальона Кригер опубликовал фотографию медали «За ратную доблесть» и удостоверения к ней. На снимке — общественная, а не государственная или ведомственная награда: медаль с таким названием в 2000 году учредила ветеранская организация «Боевое братство». Ее вручают военнослужащим, ветеранам и гражданским лицам за проявленные при защите страны отвагу и доблесть. При этом удостоверение Кригера оформлено от имени командира отряда «Шторм»: согласно документу, Ноа Вольф Кригер был награжден приказом от 1 июля 2026 года. Неясно, вручалась ли ему именно официальная медаль «Боевого братства» или отряд использовал общественную награду и ее бланк по собственной инициативе.