Член ультраправой «Альтернативы для Германии» Ноа Кригер заявил об участии в войне против Украины и опубликовал фото из Бахмута

Член немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Ноа Кригер, настоящее имя которого Мурад Дадаев, заявил, что находится в Украине и воюет на стороне России. В Instagram он опубликовал видео, на которых позирует в военной форме, каске и бронежилете с автоматом Калашникова на фоне разрушенных жилых домов. В качестве музыкального сопровождения видео Кригер использовал немецкие военные марши. В одной из сториз с его участием геолокацией указан Бахмут.
«Я воин Бога. Мы с честью и гордостью сражаемся за народ и отечество. Я горжусь тем, что являюсь частью немецкого народа. Наша ошибочная политика в стране разрушает немецкие ценности. Я нахожусь в Украине и поддерживаю Россию. Речь не о том, кто прав, а о противостоянии западной политике, которая хочет разрушить мир.
Германия превыше всего», — написал Кригер.
Ноа Кригер — фигурант расследования «Важных историй» и Correctiv, которые установили, что под этим именем действует уроженец Чечни Мурад Дадаев. Он вступил в AfD, продвигал в партии пророссийские и ультраправые взгляды, публиковал нацистский китч, восхищался Владимиром Путиным и поддерживал связи как с представителями AfD, так и с людьми из окружения главы Чечни Рамзана Кадырова.
В марте Кригер приезжал в Чечню, где встретился с вице-премьером республики Ахмедом Дудаевым, командиром полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова Замидом Чалаевым и сотрудником кадыровской полиции Хусеном Алхановым. Он также посетил заседание парламента Чечни с участием Рамзана Кадырова и, судя по публикациям в Instagram, подарил Ахмеду Дудаеву кортик люфтваффе со свастикой времен нацистской Германии.
После этой поездки отделение AfD в Нижней Саксонии сообщило «Важным историям» и Correctiv, что начало процедуру исключения Кригера из партии. О завершении этой процедуры публично не сообщалось.
Старший брат Дадаева, Сулейман Дадаев, в 2011 году был осужден в Австрии на 19 лет по делу об убийстве бывшего телохранителя Кадырова Умара Исраилова. Исраилов бежал в Европу и обвинял главу Чечни в пытках. По данным «Важных историй», после освобождения Сулейман Дадаев вернулся в Россию, а затем приезжал к брату в Германию, хотя въезд в Евросоюз для него должен был быть закрыт.