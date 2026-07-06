Член ультраправой «Альтернативы для Германии» Ноа Кригер заявил об участии в войне против Украины и опубликовал фото из Бахмута

Ноа Кригер — фигурант расследования «Важных историй» и Correctiv, которые установили, что под этим именем действует уроженец Чечни Мурад Дадаев. Он вступил в AfD, продвигал в партии пророссийские и ультраправые взгляды, публиковал нацистский китч, восхищался Владимиром Путиным и поддерживал связи как с представителями AfD, так и с людьми из окружения главы Чечни Рамзана Кадырова.

В марте Кригер приезжал в Чечню, где встретился с вице-премьером республики Ахмедом Дудаевым, командиром полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова Замидом Чалаевым и сотрудником кадыровской полиции Хусеном Алхановым. Он также посетил заседание парламента Чечни с участием Рамзана Кадырова и, судя по публикациям в Instagram, подарил Ахмеду Дудаеву кортик люфтваффе со свастикой времен нацистской Германии.