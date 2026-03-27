Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

655

 

 

 

 

 

Новости

Член немецкой ультраправой партии AfD посетил парламент Чечни и встретился с высокопоставленными чиновниками

The Insider
Иллюстрация к материалу

Функционер немецкой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Ноа Кригер, также известный как Мурад Дадаев, приехал в Чечню и встретился там с высокопоставленными представителями республиканских властей и силовых структур. Об этом свидетельствуют публикации на его странице в Instagram, обратило внимание издание «Важные истории». Судя по сторис, в республике он находится как минимум с 10 марта.

Во время поездки Кригер встретился с вице-премьером Чечни и министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым, а также побывал на торжественном заседании парламента Чечни по случаю Дня конституции республики. На этом мероприятии присутствовал и глава региона Рамзан Кадыров. Из публикаций Кригера следует, что в подарок чеченским чиновникам он привез «трофейный», со свастикой, кортик люфтваффе времен нацистской Германии.

Ахмед Дудаев и Ноа Кригер

Кроме того, Кригер встретился с командиром полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова Замидом Чалаевым. Ранее «Новая газета» связывала этот полк с внесудебными казнями в Чечне. На встрече также присутствовал сотрудник кадыровской полиции Хусен Алханов, который, судя по сторис, показывал функционеру AfD, как обращаться с автоматом Калашникова.

Судя по соцсетям, Кригер до сих пор остается в Чечне. Планирует ли он возвращаться в Германию, неизвестно. Ранее в разговоре с «Важными историями» он говорил, что получил гражданство ФРГ после того, как в 2024 году немецкие власти разрешили натурализацию без обязательного отказа от российского гражданства.

Ноа Кригер — герой расследования «Важных историй» и Correctiv, вышедшего в декабре 2025 года. Журналисты установили, что под этим именем действует уроженец Чечни Мурад Дадаев, вступивший в «Альтернативу для Германии» и продвигавший в партии пророссийские и ультраправые взгляды. В публикациях он использовал нацистский и вермахтовский китч, выступал за «сильную немецкую нацию», восхищался Владимиром Путиным и поддерживал связи как с представителями AfD, так и с людьми из окружения Рамзана Кадырова.

Старший брат Дадаева, Сулейман Дадаев, в 2011 году был осужден в Австрии на 19 лет по делу об убийстве бывшего телохранителя Кадырова Умара Исраилова, который бежал в Европу и обвинял главу Чечни в пытках. Как выяснили «Важные истории», после освобождения Сулейман Дадаев вернулся в Россию, а затем приезжал к брату в Германию, несмотря на то что въезд в Евросоюз для него должен был быть закрыт.

После выхода расследования «Важных историй» и Correctiv компания Дадаева была выселена из арендованной им виллы в Ганновере, где проходили встречи местной ячейки AfD. Непосредственно перед выселением в здании произошел пожар. Сам Дадаев тогда уехал из Ганновера.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте