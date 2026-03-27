Член немецкой ультраправой партии AfD посетил парламент Чечни и встретился с высокопоставленными чиновниками

Кроме того, Кригер встретился с командиром полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова Замидом Чалаевым. Ранее «Новая газета» связывала этот полк с внесудебными казнями в Чечне. На встрече также присутствовал сотрудник кадыровской полиции Хусен Алханов, который, судя по сторис, показывал функционеру AfD, как обращаться с автоматом Калашникова.

Судя по соцсетям, Кригер до сих пор остается в Чечне. Планирует ли он возвращаться в Германию, неизвестно. Ранее в разговоре с «Важными историями» он говорил, что получил гражданство ФРГ после того, как в 2024 году немецкие власти разрешили натурализацию без обязательного отказа от российского гражданства.

Ноа Кригер — герой расследования «Важных историй» и Correctiv, вышедшего в декабре 2025 года. Журналисты установили, что под этим именем действует уроженец Чечни Мурад Дадаев, вступивший в «Альтернативу для Германии» и продвигавший в партии пророссийские и ультраправые взгляды. В публикациях он использовал нацистский и вермахтовский китч, выступал за «сильную немецкую нацию», восхищался Владимиром Путиным и поддерживал связи как с представителями AfD, так и с людьми из окружения Рамзана Кадырова.

Старший брат Дадаева, Сулейман Дадаев, в 2011 году был осужден в Австрии на 19 лет по делу об убийстве бывшего телохранителя Кадырова Умара Исраилова, который бежал в Европу и обвинял главу Чечни в пытках. Как выяснили «Важные истории», после освобождения Сулейман Дадаев вернулся в Россию, а затем приезжал к брату в Германию, несмотря на то что въезд в Евросоюз для него должен был быть закрыт.

После выхода расследования «Важных историй» и Correctiv компания Дадаева была выселена из арендованной им виллы в Ганновере, где проходили встречи местной ячейки AfD. Непосредственно перед выселением в здании произошел пожар. Сам Дадаев тогда уехал из Ганновера.