Члена ультраправой «Альтернативы для Германии» Ноа Кригера решили исключить из партии после его поездки в Чечню

Немецкая ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (AfD) запустила процедуру исключения своего функционера Ноа Кригера (настоящее имя — Мурад Дадаев). Об этом «Важным историям» и расследовательскому проекту Correctiv сообщили в отделении партии в Нижней Саксонии, где он состоял.
В партии не уточнили причины решения. При этом в марте Кригер-Дадаев находился в Чечне — в Грозном и родном селе Самашки. Как ранее писали «Важные истории», он посетил заседание парламента республики с участием Рамзана Кадырова и подарил кортик люфтваффе со свастикой времен нацистской Германии вице-премьеру Чечни Ахмеду Дудаеву.
Также Кригер встречался с командиром спецполка полиции имени Ахмата Кадырова Замидом Чалаевым, которого СМИ связывали с внесудебными казнями в регионе. Кроме того, он участвовал в тренировке по стрельбе из автомата Калашникова вместе с инструктором чеченского спецназа Хусеном Алхановым.
Остается ли Кригер-Дадаев в Чечне и планирует ли возвращаться в Германию, неизвестно. Ранее он утверждал, что имеет двойное гражданство России и ФРГ, что формально не препятствует въезду в страны ЕС.
Ноа Кригер — фигурант расследования «Важных историй» и Correctiv. Журналисты установили, что под этим именем действует уроженец Чечни Мурад Дадаев, который продвигал в AfD прокремлевские нарративы и вел популярный блог в Instagram. После публикации расследования его выселили из арендованной виллы в Ганновере, где проходили встречи местной ячейки партии: выяснилось, что он не платил аренду и занимал здание без согласия владельца.
Брат Дадаева, Сулейман Дадаев, был осужден в Австрии по делу об убийстве бывшего телохранителя Кадырова Умара Исраилова в Вене. По данным «Важных историй», в Германии Кригер также контактировал с представителями чеченской диаспоры, связанными с окружением Кадырова и криминальными структурами.
В 2025 году AfD уже применяла дисциплинарные меры к своим членам из-за связей с Россией. Так, депутата парламента Гамбурга Роберта Риша исключили из фракции после его участия в съезде ультраправых и неонацистских организаций в Санкт-Петербурге, который был организован фашистом и спонсором российских боевиков, вторгшихся в Крым и на Донбасс, миллиардером Константином Малофеевым. Тогда же в партии начали процедуру, которая могла привести к его полному исключению.