Члена ультраправой «Альтернативы для Германии» Ноа Кригера решили исключить из партии после его поездки в Чечню

The Insider
Ахмед Дудаев и Ноа Кригер. Фото: страница в Instagram Ноа Кригера

Немецкая ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (AfD) запустила процедуру исключения своего функционера Ноа Кригера (настоящее имя — Мурад Дадаев). Об этом «Важным историям» и расследовательскому проекту Correctiv сообщили в отделении партии в Нижней Саксонии, где он состоял.

В партии не уточнили причины решения. При этом в марте Кригер-Дадаев находился в Чечне — в Грозном и родном селе Самашки. Как ранее писали «Важные истории», он посетил заседание парламента республики с участием Рамзана Кадырова и подарил кортик люфтваффе со свастикой времен нацистской Германии вице-премьеру Чечни Ахмеду Дудаеву.

Кригер-Дадаев в парламенте Чечни

Также Кригер встречался с командиром спецполка полиции имени Ахмата Кадырова Замидом Чалаевым, которого СМИ связывали с внесудебными казнями в регионе. Кроме того, он участвовал в тренировке по стрельбе из автомата Калашникова вместе с инструктором чеченского спецназа Хусеном Алхановым.

Остается ли Кригер-Дадаев в Чечне и планирует ли возвращаться в Германию, неизвестно. Ранее он утверждал, что имеет двойное гражданство России и ФРГ, что формально не препятствует въезду в страны ЕС.

Ноа Кригер — фигурант расследования «Важных историй» и Correctiv. Журналисты установили, что под этим именем действует уроженец Чечни Мурад Дадаев, который продвигал в AfD прокремлевские нарративы и вел популярный блог в Instagram. После публикации расследования его выселили из арендованной виллы в Ганновере, где проходили встречи местной ячейки партии: выяснилось, что он не платил аренду и занимал здание без согласия владельца.

Брат Дадаева, Сулейман Дадаев, был осужден в Австрии по делу об убийстве бывшего телохранителя Кадырова Умара Исраилова в Вене. По данным «Важных историй», в Германии Кригер также контактировал с представителями чеченской диаспоры, связанными с окружением Кадырова и криминальными структурами.

В 2025 году AfD уже применяла дисциплинарные меры к своим членам из-за связей с Россией. Так, депутата парламента Гамбурга Роберта Риша исключили из фракции после его участия в съезде ультраправых и неонацистских организаций в Санкт-Петербурге, который был организован фашистом и спонсором российских боевиков, вторгшихся в Крым и на Донбасс, миллиардером Константином Малофеевым. Тогда же в партии начали процедуру, которая могла привести к его полному исключению.

Статьи по теме

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

