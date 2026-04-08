Члена ультраправой «Альтернативы для Германии» Ноа Кригера решили исключить из партии после его поездки в Чечню

Также Кригер встречался с командиром спецполка полиции имени Ахмата Кадырова Замидом Чалаевым, которого СМИ связывали с внесудебными казнями в регионе. Кроме того, он участвовал в тренировке по стрельбе из автомата Калашникова вместе с инструктором чеченского спецназа Хусеном Алхановым.

Остается ли Кригер-Дадаев в Чечне и планирует ли возвращаться в Германию, неизвестно. Ранее он утверждал, что имеет двойное гражданство России и ФРГ, что формально не препятствует въезду в страны ЕС.

Ноа Кригер — фигурант расследования «Важных историй» и Correctiv. Журналисты установили, что под этим именем действует уроженец Чечни Мурад Дадаев, который продвигал в AfD прокремлевские нарративы и вел популярный блог в Instagram. После публикации расследования его выселили из арендованной виллы в Ганновере, где проходили встречи местной ячейки партии: выяснилось, что он не платил аренду и занимал здание без согласия владельца.

Брат Дадаева, Сулейман Дадаев, был осужден в Австрии по делу об убийстве бывшего телохранителя Кадырова Умара Исраилова в Вене. По данным «Важных историй», в Германии Кригер также контактировал с представителями чеченской диаспоры, связанными с окружением Кадырова и криминальными структурами.

В 2025 году AfD уже применяла дисциплинарные меры к своим членам из-за связей с Россией. Так, депутата парламента Гамбурга Роберта Риша исключили из фракции после его участия в съезде ультраправых и неонацистских организаций в Санкт-Петербурге, который был организован фашистом и спонсором российских боевиков, вторгшихся в Крым и на Донбасс, миллиардером Константином Малофеевым. Тогда же в партии начали процедуру, которая могла привести к его полному исключению.