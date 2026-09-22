Германия собирается ограничить доступ земли Саксония-Анхальт к секретному плану обороны от России из-за победы АдГ

Правительство Фридриха Мерца готовится закрыть властям земли Саксония-Анхальт доступ к засекреченному плану бундесвера на случай нового нападения России в Восточной Европе, пишет The New York Times. Документ объемом около 1000 страниц подготовили в 2024 году, с ним могут ознакомиться власти всех 16 земель. Берлин опасается, что ультраправая «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая набрала 44% на выборах в Саксонии-Анхальт и сейчас формирует коалицию, передаст план России.

Кроме того, обсуждается отключение Саксонии-Анхальт от разведданных о подрывной деятельности России в Европе и о расследованиях против ультраправых, включая саму АдГ. Ее земельное отделение признано подтвержденно экстремистским, за ним следят в том числе агенты под прикрытием. Полностью прекращать обмен информацией с землей не планируется, чтобы не мешать борьбе с терактами.

По данным газеты, опасения насчет утечек в Москву высказывали союзники Германии, в том числе Польша и некоторые скандинавские страны. Берлин заверил их, что готовит ограничения, но не уточнил, какие именно данные земля перестанет получать.

В Минобороны Германии заявили, что оценивают, какую информацию нужно защитить. Представитель АдГ Йорк Херрманн сказал:

«Лишать партию доступа к разведывательной информации на основании необоснованных и недоказуемых обвинений было бы совершенно недемократично».

Министр обороны Борис Писториус еще до выборов пообещал не делиться с правительством АдГ военными разведданными.

Политолог Дмитрий Стратиевский в колонке для The Insider писал, что лидер местной АдГ Ульрих Зигмунд на теледебатах назвал вторжение России в Украину «военным преступлением» и тут же призвал отменить санкции против Москвы.