Партия Мерца впервые в истории не прошла в земельный парламент Германии. Канцлер назвал результат «катастрофой»

Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Германии Фридриха Мерца потерпел тяжелое поражение на региональных выборах. В Мекленбурге — Передней Померании партия набрала лишь 4,9% голосов и впервые в истории ФРГ не смогла пройти в парламент одной из федеральных земель. Мерц назвал произошедшее «катастрофой», однако заявил, что не намерен уходить в отставку и продолжит реформы своего правительства.

Больше всего голосов в Мекленбурге — Передней Померании получила ультраправая «Альтернатива для Германии» (АдГ) — 38,2%. Партия более чем вдвое улучшила результат предыдущих выборов и получила 32 из 71 места в земельном парламенте. Второй стала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) премьер-министра земли Мануэлы Швезиг с 35,5% и 29 мандатами. Левая партия получила 6,5% и пять мест, «Зеленые» — 5,7% и также пять мест.

Несмотря на первое место АдГ, у партии нет большинства для формирования правительства. СДПГ, Левая партия и «Зеленые» вместе располагают 39 из 71 мандата и могут создать красно-красно-зеленую коалицию. Таким образом, Швезиг может сохранить пост главы правительства земли.

Поражение особенно болезненно для ХДС: Мекленбург — Передняя Померания — родная федеральная земля бывшего канцлера Ангелы Меркель. По сравнению с выборами 2021 года партия потеряла 8,4 процентного пункта поддержки.

Одновременно ХДС потерпел поражение на выборах в Берлине. Там первое место заняла Левая партия, получившая 25,7% голосов. ХДС лишился большинства, которым располагал после выборов 2023 года, а АдГ увеличила результат до 16%. При этом первое место Левой партии также не гарантирует ей участия в будущем правительстве Берлина: состав коалиции определяется переговорами партий, способных собрать парламентское большинство.

Поражения усилили давление на Мерца, который занимает пост канцлера 16 месяцев. Двумя неделями ранее ХДС также провалился на выборах в Саксонии-Анхальт, получив около 17% против почти 44% у АдГ. Мерц собрал руководство партии в Берлине и отменил запланированную поездку в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН.