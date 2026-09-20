«Левые» впервые выиграли выборы в Берлине, набрав около 26%. АдГ почти удвоила результат, ХДС потерял треть голосов

Партия «Левые» впервые в истории занимает первое место на выборах в Палату депутатов Берлина. После подсчета на 3797 из 4114 избирательных участков — 92,3% — «Левые» получают 25,7% вторых голосов, следует из данных земельного избиркома. Христианско-демократический союз (ХДС) идет вторым с 18,8%, крайне правая «Альтернатива для Германии» (АдГ) — третьей с 16,0%.

«Зеленые» набирают 14,4%, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — 12,1%. «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ) с 4,7% пока не преодолевает 5-процентный барьер, Свободная демократическая партия (СвДП) получает 2,5%. Явка на подсчитанных участках составляет 75%.

Для «Левых» результат становится не только первым местом, но и лучшим результатом партии и ее предшественницы ПДС на выборах в Берлине. До сих пор рекордом были 22,6% ПДС в 2001 году. На повторных выборах 2023 года «Левые» получили только 12,2%, то есть сейчас их поддержка выросла более чем вдвое.

Одновременно серьезные потери несут обе партии действующей правящей коалиции. ХДС падает с 28,2% в 2023 году до 18,8% — на 9,4 процентного пункта, СДПГ — с 18,4% до 12,1%, на 6,3 пункта. Таким образом, действующая коалиция ХДС и СДПГ лишается большинства. Перед выборами опросы также показывали, что союз двух партий уже не сможет сохранить власть без дополнительного партнера.

Сформировать новое правительство, судя по нынешнему результату, можно будет только при участии как минимум трех крупных партий. Один из арифметически возможных вариантов — коалиция «Левых», «Зеленых» и СДПГ, другой — ХДС, «Зеленых» и СДПГ. Еще до голосования «Зеленые» публично выступали за союз с «Левыми» и СДПГ. По данным Deutschlandfunk, после появления первых результатов руководство берлинских «Зеленых» вновь заявило о намерении добиваться такой коалиции.

Главным кандидатом «Левых» на выборах была Элиф Эралп. В случае соглашения о коалиции именно она претендует на пост правящего бургомистра Берлина. Само первое место партии автоматически этот пост ей не дает: главу города избирает новый состав Палаты депутатов. После повторных выборов 2023 года, например, от голосования до избрания Кая Вегнера бургомистром прошло 74 дня.

ХДС на этих выборах шел уже без действующего правящего бургомистра Кая Вегнера. Он снял свою кандидатуру в июле после многомесячного скандала вокруг его ложных заявлений о действиях во время масштабного январского блэкаута в Берлине. Вместо него главным кандидатом ХДС стал сенатор по финансам Штефан Эверс.

При этом АдГ увеличивает поддержку с 9,1% в 2023 году примерно до 16% сейчас. Рост партии в Берлине происходит на фоне ее заметных успехов на земельных выборах в других частях Германии. Две недели назад АдГ победила в Саксонии-Анхальт с 43,8%, почти удвоив результат 2021 года. Сегодня партия также заняла первое место на выборах в Мекленбурге — Передней Померании, где, по текущим данным, получила около 37% голосов.