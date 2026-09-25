В немецком городе голосами АдГ и ХДС отказались от установки табличек в память о жертвах Холокоста. «Это тревожный звонок» — германист

Решение городского совета Хайденау вызвало резкую критику с разных сторон. В частности, депутат ландтага (регионального парламента) Саксонии от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Альбрехт Паллас заявил, что таким образом авторы инициативы пытаются «вытеснить „камни преткновения“ из нашей повседневной жизни и культуры памяти на окраину города». Депутат от «Левых» в саксонском ландтаге Луиза Нойхаус-Вартенберг также заявила о «вытеснении из повседневной жизни Хайденау особой формы памяти».

Как отмечает Der Spiegel, Хайденау не единственное место в Германии, где отказались от установки «камней преткновения» на тротуарах. Например, подобный запрет действует в Мюнхене, но только на земле, принадлежащей городу. Вместо «камней преткновения» в городе устанавливают таблички, например, на фасадах зданий с фамилиями жертв нацизма. Кроме того, в баварской столице отказ от таких табличек на тротуарах был поддержан, например, председателем Еврейской общины Мюнхена и Верхней Баварии Шарлоттой Кноблох, выступавшей как раз за то, чтобы убрать имена жертв именно с тротуаров.

Однако решение в Хайденау Кноблох раскритиковала:

«Я никогда не была сторонницей „камней преткновения“, но всегда было и остается важным – это децентрализация памяти, которую не изгоняют из общественного пространства, а, напротив, пронизывают его ею. Это принципиально важно для настоящей культуры памяти».

Она заявила, что «потрясена» решением демократической партии ХДС поддержать «экстремистов» из АдГ и сосредоточить всю память от жертвах нацизма на кладбище.

Дмитрий Стратиевский пояснил The Insider, что не согласен с теми, кто выступает против установки подобных табличек на тротуарах. Он отметил:

«Это важный сегмент сохранения исторической памяти и памяти о жертвах Холокоста в Германии. У нас в Берлине много таких камней. Я участвую в инициативе по уходу за ними. Такие камни показывают и жителям микрорайона, и случайным прохожим и кто здесь жил, и что случилось с этими людьми. Это живая память, которая сохраняется. Есть контраргументы против такой практики, которые были использованы в Хайденау. Первый – это сам факт расположения „камней преткновения“ на земле: получается, имена людей топчутся ногами случайных прохожих. Второй аргумент – это сложность ухода, необходимость выделения денег на это. Оба аргумента, на мой взгляд, неправомочные. Во-первых, это стоит немного. К тому же существует много общественных инициатив по уходу за камнями. Во-вторых, само название табличек состоит из двух слов „споткнуться“ и „камень“. Идея в том, что человек идет и как будто спотыкается, то есть вынужден обратить внимание на надпись и, возможно, запомнить, узнать имена людей, которые пострадали от нацизма».

Кроме того, сам факт подписи представителей ХДС и АдГ под одним документом говорит об ударе по политике брандмауэра, которой уже много лет придерживаются все демократические партии Германии, согласившиеся ни в какой форме не сотрудничать с ультраправой АдГ. Стратиевский пояснил:

«Ранее представители ХДС заявляли, что не согласовывают свои действия с представителями АдГ. Условно, в каком-нибудь местном совете фракция ХДС поставила на голосование некую инициативу и при помощи голосов АдГ эта заявка прошла. Представители ХДС на такое всегда отвечали: „Мы же не виноваты. Мы наши действия не согласовывали. Мы же не можем заставить АдГ не голосовать“. Здесь же ситуация другая. Речь идет о совместной заявке от трех сил — ХДС, АдГ и гражданской инициативы. Это уже кооперация и политическое сотрудничество, а значит, нарушение брандмауэра. Не думаю, что это будет иметь крупные последствия, поскольку речь идет о горсовете небольшого города, но в любом случае это тревожный звонок, что некоторые депутаты ХДС позволяют себе для достижения каких-то местных задач кооперацию с АдГ. Речь, конечно, не идет о том, что это была воля Мерца или даже каких-то политиков ХДС на земельном уровне. Это исключено. Но такие местные инициативы — это очень тревожно».

В начале сентября АдГ победила на выборах в другой федеральной земле Германии — Саксонии-Анхальт. Сейчас лидер местного отделения ультраправой партии Ульрих Зигмунд ведет переговоры о формировании правительства. Из-за перспективы, что федеральную землю впервые может возглавить АдГ, Саксонию-Анхальт уже отстранили от председательства в Конференции министров-президентов — неформальной организации, в рамках которой руководители 16 земель Германии регулярно встречаются и согласовывают общую позицию по множеству вопросов. Также обсуждается ограничение доступа будущих властей Саксонии-Анхальт к разведданным. Один из нарративов АдГ — необходимость пересмотра отношения немцев к истории. Ультраправые выступают за то, чтобы меньше вспоминать темные страницы истории Германии.