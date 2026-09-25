Германия приветствовала решение Трампа пригласить Путина на саммит G20 в Майами. Зеленский называл Флориду возможным местом для переговоров

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль похвалил решение президента США Дональда Трампа пригласить Владимира Путина на саммит G20, который запланирован на декабрь в Майами. Об этом сообщила газета Die Zeit. По мнению немецкого министра, это «может стать началом серьезных переговоров». Накануне президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что предложил Трампу рассмотреть возможность провести трехстороннюю встречу с Путиным в Майами.

Вадефуль, находящийся с визитом в Оттаве, на встрече со своей канадской коллегой Анитой Ананд заявил, что Германия положительно относится к решению Вашингтона пригласить президента РФ Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в Майами. По его мнению, это станет проверкой для Путина, «готов ли он к серьезным переговорам». Глава МИД ФРГ отметил:

«Мы неоднократно призывали российское правительство и лично Владимира Путина наконец сесть за стол переговоров. Если это приглашение — один из способов [добиться этого], то это может стать началом серьезных переговоров. Россия должна вести переговоры — чем раньше, тем лучше».

Немецкий министр добавил, что для основательных переговоров Россия также должна согласиться на прекращение огня.

Глава МИД Канады Анита Ананд, в свою очередь, призналась, что удивилась, узнав о приглашении Путина на саммит G20 в Майами. Она добавила, что, несмотря на это, Канада не будет бойкотировать встречу «Группы двадцати», ведь «дипломатия в том и состоит, чтобы оставаться за столом переговоров и вести сложные дискуссии».

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что администрация президента США Дональда Трампа предложила предпринять три немедленных шага для деэскалации войны России против Украины. Первый шаг: взаимное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. Второй: возобновление работы зернового коридора в Чёрном море. Третий: переговоры с участием США, России и Украины. Украинский лидер отметил, что предложил Трампу рассмотреть возможность организации трехсторонней встречи президентов США, России и Украины на саммите G20.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 23 сентября заявил, что Москва «признательна американской стороне за приглашение» и «приветствует его». Он пообещал, что Кремль «проработает тему по дипломатическим каналам».