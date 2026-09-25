Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

84.91

EUR

96.89

OIL

106.33

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

116

 

 

 

 

 

Новости

Германия приветствовала решение Трампа пригласить Путина на саммит G20 в Майами. Зеленский называл Флориду возможным местом для переговоров

The Insider
Фото: Michael Kappeler/​dpa

Фото: Michael Kappeler/​dpa

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль похвалил решение президента США Дональда Трампа пригласить Владимира Путина на саммит G20, который запланирован на декабрь в Майами. Об этом сообщила газета Die Zeit. По мнению немецкого министра, это «может стать началом серьезных переговоров». Накануне президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что предложил Трампу рассмотреть возможность провести трехстороннюю встречу с Путиным в Майами.

Вадефуль, находящийся с визитом в Оттаве, на встрече со своей канадской коллегой Анитой Ананд заявил, что Германия положительно относится к решению Вашингтона пригласить президента РФ Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в Майами. По его мнению, это станет проверкой для Путина, «готов ли он к серьезным переговорам». Глава МИД ФРГ отметил:

«Мы неоднократно призывали российское правительство и лично Владимира Путина наконец сесть за стол переговоров. Если это приглашение — один из способов [добиться этого], то это может стать началом серьезных переговоров. Россия должна вести переговоры — чем раньше, тем лучше».

Немецкий министр добавил, что для основательных переговоров Россия также должна согласиться на прекращение огня.

Глава МИД Канады Анита Ананд, в свою очередь, призналась, что удивилась, узнав о приглашении Путина на саммит G20 в Майами. Она добавила, что, несмотря на это, Канада не будет бойкотировать встречу «Группы двадцати», ведь «дипломатия в том и состоит, чтобы оставаться за столом переговоров и вести сложные дискуссии».

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что администрация президента США Дональда Трампа предложила предпринять три немедленных шага для деэскалации войны России против Украины. Первый шаг: взаимное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. Второй: возобновление работы зернового коридора в Чёрном море. Третий: переговоры с участием США, России и Украины. Украинский лидер отметил, что предложил Трампу рассмотреть возможность организации трехсторонней встречи президентов США, России и Украины на саммите G20.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 23 сентября заявил, что Москва «признательна американской стороне за приглашение» и «приветствует его». Он пообещал, что Кремль «проработает тему по дипломатическим каналам».

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Германия приветствовала решение Трампа пригласить Путина на саммит G20 в Майами. Зеленский называл Флориду возможным местом для переговоров»

Популярное

  1. Ожидание и фатальность. Насколько неотвратима новая волна мобилизации и чего Путин (не) сможет этим добиться
  2. Недолет. Россия возвращается к самолету 1940-х годов после провала новых проектов
  3. Первейшая леди. Как получилось, что помощница Трампа управляет США
  4. Удар по потреблению. Убытки Wildberries и Ozon знаменуют конец покупательского «пира во время чумы»
  5. РЖД больше не вывозит? Николай Кульбака — о том, что состояние железных дорог говорит о российской экономике

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте