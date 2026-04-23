Россию пригласили на саммит G20 в США. Путин не посещал саммит с начала войны в Украине

Россию пригласили к участию в саммите G20 на высшем уровне. Об этом сообщил РИА «Новости» замглавы МИД РФ Александр Панкин. Саммит пройдет в декабре 2026 года в Майами, США.

«Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате. Бог знает, что произойдет до этого», — сказал Панкин.

Ранее шерпа России в G20 Светлана Лукаш говорила РИА «Новости», что США готовятся к возможному приезду на мероприятие президента РФ Владимира Путина и рассчитывают на участие всех лидеров стран G20.

Перед этим пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что Россия заинтересована продолжить работу с G20.

Последний раз Путин очно принимал участие в саммите G20 в Японии в 2019 году. В 2022, 2023 и 2024 годах российскую делегацию возглавлял глава МИД Сергей Лавров. В 2025 году Россию представлял заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

В 2023 году Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест Путина. Его подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию, что квалифицируется как военное преступление. Это затрудняет передвижения Путина по миру: он может быть арестован на территории стран — участниц Римского статута (документ, образующий МУС). США не являются участником МУС. В 2025 году Путин уже посещал США, а именно саммит на Аляске, где встретился с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить урегулирование конфликта в Украине.



G20 — это международный форум по вопросам экономического сотрудничества. В него входят 19 стран: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а также ЕС и Африканский союз. Россию не исключали из G20 после вторжения в Украину.