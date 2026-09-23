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Рубио: США пригласили Путина на саммит G20 в Майами. В Кремле пока не решили, поедет ли он

The Insider
Adnan Abidi / Reuters

Adnan Abidi / Reuters

США пригласили Владимира Путина на саммит G20, который пройдет 14–15 декабря в Майами, объявил госсекретарь Марко Рубио. Встречу лидеров «двадцатки» США проведут в комплексе Trump National Doral, принадлежащем семье президента Дональда Трампа.

О приглашении России на G20 в Вашингтоне говорили еще весной. В апреле американский чиновник подтвердил агентству Reuters, что Россия как член «Большой двадцатки» будет приглашена на министерские встречи и саммит лидеров. Замглавы МИД России Александр Панкин тогда утверждал, что Москва получила приглашение участвовать «на высшем уровне».

Позиция Кремля по поводу возможной поездки менялась. В марте пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на вопрос о визите российского президента в Майами ответил, что «об этом речи не идет». После сообщения американской стороны о приглашении в апреле Песков сказал Reuters, что решение об участии Путина не принято и Россия в любом случае будет представлена на саммите. 12 сентября он снова сказал, что в Кремле пока не знают, поедет ли Путин в Майами.

Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Путин сейчас не планирует участвовать в G20, но намерен приехать на саммит АТЭС в Китае. В тот же день Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским не исключил еще одной встречи с Путиным, однако не сказал, может ли она состояться именно в Майами.

Сам Зеленский 12 сентября объявил о готовности приехать на саммит и встретиться там с Путиным, если тот будет участвовать. В ответ Песков заявил, что предложение Кремля провести встречу Путина и Зеленского в Москве остается в силе, и не поддержал идею встречи в Майами.

Путин лично не участвовал в саммитах G20 с 2019 года, когда встреча проходила в японской Осаке. В 2020–2021 годах он подключался к саммитам дистанционно, а после начала полномасштабного вторжения России в Украину российские делегации на встречах лидеров возглавляли другие чиновники. В 2023 и 2024 годах Россию представлял глава МИД Сергей Лавров, в 2025 году — заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

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Публикация:«Рубио: США пригласили Путина на саммит G20 в Майами. В Кремле пока не решили, поедет ли он»

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