Писателя исключили из номинантов на престижную литературную премию. Его роман высоко оценили критики, но он был «почти полностью» написан ИИ

Роман канадско-гаитянского писателя Телисона Орельена «Или так, или смерть» («C’était ça ou mourir») исключили из списка претендентов на престижную литературную французскую премию Гонкуровской академии. Об этом сообщила газета The Guardian. Его роман был высоко оценен критиками, однако, как выяснилось, он, вероятно, был «почти полностью» написан искусственным интеллектом.

Как объяснили в Гонкуровской академии, решение исключить роман Орельена из списка претендентов было принято для защиты репутации премии и самой академии. Там отметили, что не поддерживают и не одобряют создание текстов с помощью ИИ, а продвигают литературу, «написанную женщинами и мужчинами».

Книга родившегося на Гаити писателя представляет собой повествование от первого лица о том, как учитель истории и географии бежит из родной страны, погрязшей в насилии, и отправляется в опасное путешествие, чтобы найти убежище в Канаде. Роман, опубликованный вначале в Канаде, а затем и во Франции, стал одним из бестселлеров нового французского литературного сезона, а в понедельник, 21 сентября, получил премию Fnac.

В тот же день — 21 сентября — анонимный интернет-аккаунт Balance ton Claude, название которого с французского можно перевести как «Сдай своего Клода», что говорит об отсылке к ИИ-чату компании Anthropic, заявил, что загрузил роман Орельена в программу для обнаружения ИИ-текстов и выяснил, что книга «почти целиком» написана ИИ. При этом, как отмечает The Guardian, некоторые французские СМИ прогнали роман через другие программы на определение ИИ, которые показали, что «Или так, или смерть», вероятно, написан человеком. Писатель обвинения отверг и заявил, что речь идет о расовых предрассудках.

Однако, помимо подозрений в использовании ИИ, писателя обвинили и в плагиате. По данным французской газеты Libération и канадского издания La Presse, в другом рассказе Орельена — «Куда катится мир» (Où va le monde) — значительная часть текста была почти дословно заимствована из предисловия к книге французского писателя Луи Повеля «Утро магов», опубликованной в 1960 году. При этом Орельен присвоил себе взятые из оригинального текста биографические моменты, немного изменив детали.

Французские СМИ отмечают, что именно обвинения в плагиате, скорее всего, повлияли на решение исключить роман писателя из претендентов на премию.

Ранее американский медиаконсультант Стивен Розенбаум, выпустивший в мае книгу «Будущее правды» об искусственном интеллекте, признал, что в тексте оказались как минимум несколько выдуманных или неправильно атрибутированных генеративным ИИ цитат.