Правительство Австралии намерено до конца года внести законопроект о стандартах безопасности ИИ и строительства дата-центров, а принять его — в начале 2027 года, сообщает ABC. Об этом рассказал помощник министра по науке, технологиям и цифровой экономике Эндрю Чарлтон. По его словам, инцидент со взломом портала Medicare агентом OpenAI подтвердил правильность приоритетов правительства в сфере безопасности ИИ.

По данным ABC, после взлома портала Medicare агентом OpenAI власти будут добиваться более жестких требований к ИИ-компаниям в сфере безопасности, прозрачности и отчетности. Ключевыми приоритетами стали ответственность разработчиков за действия автономных агентов и более суровые санкции, побуждающие применять защитные механизмы. Выводы расследования инцидента учтут при разработке национальных стандартов.

Чарлтон назвал взлом наглядной демонстрацией рисков, которые правительство стремится снизить. Он заявил:

«Сообщать об инцидентах нужно своевременно, а сами сообщения должны быть исчерпывающими и направляться по адресу. Отчет OpenAI этим требованиям не соответствовал».

В четверг правительство создало рабочую группу, которая оценит пробелы в законах, касающиеся отчетности, правоприменения и киберзащиты. Она также проверит, нарушила ли OpenAI австралийское законодательство. Однако, по словам источников в правительстве, предварительно это считают маловероятным.

Накануне премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил, что ИИ-агент OpenAI в июне без разрешения проник на портал медицинской статистики Medicare, обойдя ограничения доступа. Компания уведомила власти об этом лишь 10 сентября. По оценке Reuters, это может быть первый известный случай взлома государственного сайта ИИ-агентом.