В Петербурге к 4,5 года приговорили участника схемы с фиктивным трудоустройством контрактников на госпредприятие ради выплат

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего сотрудника ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» Романа Баруздина к 4,5 года колонии по делу о фиктивном трудоустройстве военнослужащих ради корпоративных выплат. О приговоре 25 сентября сообщил ТАСС, решение было вынесено еще 23 сентября.

Баруздин вместе с сообщниками фиктивно оформил на предприятие 16 человек, заключивших контракты с Минобороны, после чего им выплатили в общей сложности 6 млн рублей. Схема действовала не позднее декабря 2023 года. Будущих военнослужащих фиктивно принимали на работу в тогда еще государственное унитарное предприятие «ТЭК СПб», а после заключения ими контракта с Минобороны действие трудового договора приостанавливали. Как работникам предприятия им полагалась единовременная выплата в 400 тысяч рублей. По данным суда, сам Баруздин получил из похищенных денег 180 тысяч рублей.

Баруздин признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Это уже второй его приговор по делу о подобных махинациях. Согласно картотеке Василеостровского районного суда, первый приговор ему вынесли 12 мая 2026 года. Как ранее писал «Коммерсантъ», Баруздин работал ведущим специалистом отдела социально-трудовых отношений департамента по работе с персоналом ТЭК и был одним из организаторов схемы. Он передавал кадровикам документы на фиктивных работников, согласовывал даты их явки и связывал организаторов схемы с сотрудниками отдела кадров.

Одним из участников той же схемы был Гасан Исрапилов, который подыскивал военнослужащих для фиктивного трудоустройства в ТЭК. В августе его приговорили к 5,5 года колонии. До этого Исрапилов уже отбывал длительный срок: в 2017 году суд назначил ему 17 лет колонии строгого режима за нападение с ножом на трех полицейских в Петербурге, двое из них погибли.

Находясь в колонии, Исрапилов заключил контракт с Минобороны и уехал на войну против Украины. После возвращения он, согласно материалам дела, стал искать военных для оформления в ТЭК. В суде Исрапилов утверждал, что не считал эту деятельность преступной, поскольку люди, предложившие ему участвовать в ней, заверяли его, что нарушений закона нет. При назначении наказания суд учел его военные награды и полученное на фронте ранение в голову.

ГУП «ТЭК СПб», куда фиктивно трудоустраивали контрактников, принадлежало Санкт-Петербургу и было одним из крупнейших поставщиков тепла в городе. В марте 2025 года предприятие преобразовали в АО «ТЭК СПб».

Похожая схема с фиктивным трудоустройством контрактников фигурирует в деле ЧВК «Ястреб». По версии следствия, в 2024 году в Петербурге желающих вступить в «Ястреб» после заключения контрактов с Минобороны фиктивно оформляли на работу в организации, где они не работали, после чего на каждого выплачивали по 450–500 тысяч рублей. В сентябре гендиректора ЧВК Дмитрия Антонова приговорили к 5 годам колонии за мошенничество при вербовке добровольцев.

Антонов также дал показания на бывшего военкома Выборгского района Петербурга Александра Бажимова. Следствие считает, что тот получал деньги от представителей городских предприятий за фиктивное трудоустройство будущих контрактников.