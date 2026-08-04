Основателя ЧВК «Ястреб» приговорили к 18 годам колонии по делу об обмане контрактников и убийстве военного

Суд в Белгороде приговорил к 18 годам лишения свободы основателя ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко, которого обвиняли в мошенничестве, вымогательстве, организации убийства и похищении военных. Об этом пишут «Осторожно, Новости» и РБК.

Сторона обвинения ранее запрашивала для Марущенко 20 лет лишения свободы. Отбывать назначенное наказание он будет в колонии строгого режима.

Основателя ЧВК «Ястреб» признали виновным по ряду статей: в вымогательстве, мошенничестве, организации убийства, двух эпизодах похищения и незаконного оборота оружия, а также превышении должностных полномочий с применением пыток. Свою вину он также признал, заключив ранее сделку со следствием.

Дело против Марущенко тянется с февраля 2025 года. По версии следствия, в августе 2024 года Марущенко придумал схему вымогательства у военнослужащих и привлек к этому нескольких своих знакомых. Жертвам схемы — другим военным — он обещал более выгодные условия службы в ЧВК вместо обычного контракта с Минобороны.

С потерпевших брали деньги — якобы за помощь в оформлении документов, а также на покупку беспилотников и обмундирования. Многие из обманутых людей в итоге всё равно оказывались на фронте. По версии следствия, Марущенко с сообщниками обманули по меньшей мере 89 человек, похитив в общей сложности более 8,8 млн рублей.

В деле фигурировало также убийство рядового-контрактника Рашида Аджиева. Как писала газета «Коммерсантъ», его вывезли в лес и застрелили якобы «для поддержания авторитета» командования, так как тот отказался выполнять приказы Марущенко.

Вместе с Марущенко по делу проходят в общей сложности девять человек. 19 июня Курский гарнизонный военный суд вынес первый приговор: участнику ЧВК «Ястреб» Ивану Тимохову дали пять лет колонии за пытки «военкора» Романа Семёнова.