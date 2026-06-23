Командир ЧВК «Ястреб» Марущенко признался в похищениях людей и пытках — «Коммерсантъ»

Основатель ЧВК «Ястреб» Алексей Марущенко признался в похищениях людей и пытках, пишет «Коммерсантъ». Как следует из материалов дела, Марущенко и его сообщники похитили и подвергли пыткам как минимум шесть человек. Также в деле есть одно убийство.

По версии следствия, в августе 2024 года Марущенко придумал схему вымогательства у военнослужащих и привлек к этому своих знакомых: сотрудника «Ястреба» Артура Велисевича, бывших бойцов штурмовых рот ВС РФ Сергея Чочию, Андрея Семёнова, Ивана Тимохова и других. Среди их жертв называются:

Сержант, служивший во временном пункте связи в Белгородской области. У него отобрали оружие и отвезли в село Мясоедово Белгородской области, где находилась база ЧВК. Там военнослужащего приковали наручниками к дереву и несколько дней избивали. Сержанта отпустили только после того, как он отдал подозреваемым 500 тысяч рублей.

«Военкор» Роман Семёнов, который ранее сообщал правоохранительным органам о преступлениях ЧВК «Ястреб». Его похитили в Санкт-Петербурге и отвезли в полевой лагерь в Ленинградской области. Жертву избивали и пытали водой, потом отвезли в Мясоедово и заперли в вертикально закопанный гроб на 12 дней. У Семёнова вымогали миллион рублей, однако отпустили после того, как его жена обратилась в полицию.

Четверо военнослужащих, которым Марущенко заявил, что командование отдало их в распоряжение ЧВК «Ястреб». Солдаты отказались подчиняться, после чего их также похитили и отвезли в Мясоедово, где приковали к деревьям и избивали четыре дня, пока те не согласились признать Марущенко своим командиром. Одну из жертв заставили перевести главе ЧВК 850 тысяч рублей.

В деле фигурирует также убийство рядового-контрактника Рашида Аджиева за отказ выполнять приказы Марущенко. В убийстве позднее признался Иван Бабенко, заявивший, что выполнял приказ Марущенко, опасаясь расправы.

В общей сложности по делу проходят девять человек. 19 июня Курский гарнизонный военный суд вынес первый приговор: участнику ЧВК «Ястреб» Ивану Тимохову дали пять лет колонии за пытки Романа Семёнова.

Алексея Марущенко и его сообщников обвиняют в нарушении неприкосновенности жилища, мошенничестве, вымогательстве, незаконном обороте оружия, двух эпизодах похищения людей, а также превышении должностных полномочий с применением пыток и убийства. По версии следствия, злоумышленники обращались к людям, которые хотели заключить контракт с Минобороны России, и предлагали им служить в ЧВК «Ястреб», обещая, что таким образом они не попадут на фронт, а будут служить в тылу. Затем с потерпевших брали деньги — якобы за помощь в оформлении документов, а также на покупку беспилотников и обмундирования. Многие из обманутых людей в итоге всё равно оказывались на фронте.

По версии следствия, Марущенко с сообщниками обманули таким образом по меньшей мере 89 человек, похитив в общей сложности более 8,8 млн рублей.

Как пишет «Ъ», Марущенко называл себя офицером ГРУ. Согласно его показаниям, ЧВК «Ястреб», представлявшая собой «объединение добровольцев», была создана в 2014 году. Марущенко утверждает, что после начала полномасштабного вторжения в Украину ЧВК выполняла задачи в интересах Минобороны РФ в Белгородской и Курской областях, а также в Харьковской области Украины.