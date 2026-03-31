«Коммерсантъ»: Создателя ЧВК судят за обман военных — он обещал им более легкие условия службы, чем в Минобороны

2-й Западный окружной военный суд по ходатайствам Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР продлил арест создателю ЧВК «Мар», «Вежливые люди» и «Ястреб» Алексею Марущенко и группе связанных с ним лиц. Их обвиняют в том, что они обманули 95 человек, обещая им, что, заключив контракт с Минобороны, они фактически будут служить в ЧВК на более выгодных условиях. Под этим предлогом с добровольцев вымогали деньги «за содействие в поступлении на военную службу в ЧВК, для приобретения военного имущества, а также для оказания помощи семьям раненых и погибших военнослужащих и под другими надуманными предлогами». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Адвокат Марущенко от комментариев отказался, заявив, что оно «совершенно рядовое и не связано с политикой». Марущенко задержали еще в прошлом году в Курской области. Вместе с ним задержали Артура Велисевича, учредителя брянского ЧОП «Ягуар», и еще нескольких человек. Фигурантам предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), вымогательстве группой лиц (п. «а» и «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ), умышленном убийстве группой лиц (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и хищении оружия организованной группой (п. «а». ч. 4 ст. 226 УК РФ).

По последнему обвинению был также задержан начальник участковых уполномоченных и инспекторов по делам несовершеннолетних ОМВД по Рыльскому району Курской области подполковник полиции Игорь Душкин. Впоследствие это дело против него было прекращено, но ему инкриминировали два случая хранения оружия и боеприпасов, незаконный оборот взрывчатых веществ и СВУ и хранение крупнокалиберного оружия (ст. 222, 222.1 и 222.2 УК РФ). Его адвокат утверждает, что патроны Душкин приобрел «для защиты населения при эвакуации».