Гендиректор ЧВК «Ястреб» получил 5 лет за обман добровольцев. Он дал показания на тестя, осужденного на 18 лет

Лужский городской суд Ленинградской области приговорил гендиректора ООО «ЧВК „Ястреб“» Дмитрия Антонова к 5 годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей по делу о мошенничестве при вербовке добровольцев на войну в Украине, пишет «Коммерсантъ». Антонов признал вину и заключил досудебное соглашение, дав показания на своего тестя и фактического руководителя ЧВК Алексея Марущенко, которого в августе приговорили к 18 годам колонии. Судебная карточка подтверждает, что приговор Антонову вынесли 8 сентября, а 11 сентября его адвокат подал апелляцию.

По версии следствия, Антонов занимался набором желающих вступить в «Ястреб» в Санкт-Петербурге. Для этого ему предоставили кабинет в здании администрации Выборгского района. Добровольцам обещали более выгодные условия, чем при обычной службе по контракту с Минобороны. После подписания контрактов их фиктивно оформляли на работу в организации, где на каждого могли выплачивать по 450–500 тысяч рублей, после чего отправляли в подразделение. Сам Антонов, как ранее писал «Коммерсантъ», рассказывал следствию, что получил кабинет по договоренности с бывшим военкомом Выборгского района Александром Бажимовым и представителями властей.

После прибытия в подразделение с добровольцев, по данным следствия, требовали от 30 тысяч до 200 тысяч рублей якобы за оформление документов, покупку беспилотников, транспорта и обмундирования. Всего участники схемы получили от почти 90 военнослужащих более 8,8 млн рублей. Тех, кто отказывался подчиняться руководству «Ястреба», похищали и пытали, в материалах дела фигурирует также убийство военнослужащего.

Антонова задержали в сентябре 2025 года. После этого он признал вину и дал подробные показания на других участников схемы. В частности именно его показания стали основанием для уголовного дела о взятке против бывшего военкома Выборгского района Александра Бажимова, которого арестовали в мае 2026 года. Следствие считает, что Бажимов получал деньги от представителей петербургских предприятий за фиктивное трудоустройство будущих контрактников.

Как выяснил The Insider по данным ЕГРЮЛ, Антонов был связан с юридическими структурами Марущенко еще до появления «Ястреба». Он ранее возглавлял ООО «ЧВК „Вежливые люди“». Марущенко первоначально владел 90% этой компании, но вышел из нее в декабре 2018 года. 24 декабря того же года было зарегистрировано ООО «ЧВК „Ястреб“». Обе компании имели один и тот же юридический адрес — набережная Обводного канала, 191 в Санкт-Петербурге. Антонов стал гендиректором «Ястреба» в августе 2020 года.

При этом зарегистрированное ООО «ЧВК „Ястреб“» практически не отражало хозяйственную деятельность в отчетности. За 2024 год компания указала нулевые выручку и прибыль, а ее среднесписочная численность работников составляла одного человека. Основным видом деятельности юрлица в ЕГРЮЛ значится «деятельность по расследованию».

Марущенко в августе 2026 года получил 18 лет колонии строгого режима за мошенничество, вымогательство, похищения людей, организацию убийства и другие преступления. Военная прокуратура сочла срок слишком мягким и потребовала увеличить его до 22 лет. По показаниям Марущенко также был арестован бывший командующий 44-м армейским корпусом генерал-майор Александр Дембицкий: следствие считает, что он получил от главы «Ястреба» 4 млн рублей за возможность фактически руководить штурмовыми подразделениями корпуса.