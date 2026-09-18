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Гендиректор ЧВК «Ястреб» получил 5 лет за обман добровольцев. Он дал показания на тестя, осужденного на 18 лет

The Insider
Гендиректор ЧВК «Ястреб» Дмитрий Антонов

Гендиректор ЧВК «Ястреб» Дмитрий Антонов

Лужский городской суд Ленинградской области приговорил гендиректора ООО «ЧВК „Ястреб“» Дмитрия Антонова к 5 годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей по делу о мошенничестве при вербовке добровольцев на войну в Украине, пишет «Коммерсантъ». Антонов признал вину и заключил досудебное соглашение, дав показания на своего тестя и фактического руководителя ЧВК Алексея Марущенко, которого в августе приговорили к 18 годам колонии. Судебная карточка подтверждает, что приговор Антонову вынесли 8 сентября, а 11 сентября его адвокат подал апелляцию.

По версии следствия, Антонов занимался набором желающих вступить в «Ястреб» в Санкт-Петербурге. Для этого ему предоставили кабинет в здании администрации Выборгского района. Добровольцам обещали более выгодные условия, чем при обычной службе по контракту с Минобороны. После подписания контрактов их фиктивно оформляли на работу в организации, где на каждого могли выплачивать по 450–500 тысяч рублей, после чего отправляли в подразделение. Сам Антонов, как ранее писал «Коммерсантъ», рассказывал следствию, что получил кабинет по договоренности с бывшим военкомом Выборгского района Александром Бажимовым и представителями властей.

После прибытия в подразделение с добровольцев, по данным следствия, требовали от 30 тысяч до 200 тысяч рублей якобы за оформление документов, покупку беспилотников, транспорта и обмундирования. Всего участники схемы получили от почти 90 военнослужащих более 8,8 млн рублей. Тех, кто отказывался подчиняться руководству «Ястреба», похищали и пытали, в материалах дела фигурирует также убийство военнослужащего.

Антонова задержали в сентябре 2025 года. После этого он признал вину и дал подробные показания на других участников схемы. В частности именно его показания стали основанием для уголовного дела о взятке против бывшего военкома Выборгского района Александра Бажимова, которого арестовали в мае 2026 года. Следствие считает, что Бажимов получал деньги от представителей петербургских предприятий за фиктивное трудоустройство будущих контрактников.

Как выяснил The Insider по данным ЕГРЮЛ, Антонов был связан с юридическими структурами Марущенко еще до появления «Ястреба». Он ранее возглавлял ООО «ЧВК „Вежливые люди“». Марущенко первоначально владел 90% этой компании, но вышел из нее в декабре 2018 года. 24 декабря того же года было зарегистрировано ООО «ЧВК „Ястреб“». Обе компании имели один и тот же юридический адрес — набережная Обводного канала, 191 в Санкт-Петербурге. Антонов стал гендиректором «Ястреба» в августе 2020 года.

При этом зарегистрированное ООО «ЧВК „Ястреб“» практически не отражало хозяйственную деятельность в отчетности. За 2024 год компания указала нулевые выручку и прибыль, а ее среднесписочная численность работников составляла одного человека. Основным видом деятельности юрлица в ЕГРЮЛ значится «деятельность по расследованию».

Марущенко в августе 2026 года получил 18 лет колонии строгого режима за мошенничество, вымогательство, похищения людей, организацию убийства и другие преступления. Военная прокуратура сочла срок слишком мягким и потребовала увеличить его до 22 лет. По показаниям Марущенко также был арестован бывший командующий 44-м армейским корпусом генерал-майор Александр Дембицкий: следствие считает, что он получил от главы «Ястреба» 4 млн рублей за возможность фактически руководить штурмовыми подразделениями корпуса.

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Публикация:«Гендиректор ЧВК «Ястреб» получил 5 лет за обман добровольцев. Он дал показания на тестя, осужденного на 18 лет»

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