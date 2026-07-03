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Суд отправил в СИЗО генерал-майора из Ленинградского военного округа по делу о мошенничестве в ЧВК — РБК

The Insider
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235-й гарнизонный военный суд отправил под стражу бывшего командующего 44-м армейским корпусом Ленинградского военного округа генерал-майора Александра Дембицкого. Его арест подтвердили в самом суде, а источники РБК сообщили, что дело связано с мошенничеством в ЧВК «Ястреб».

По версии следствия, Дембицкий был организатором мошеннической схемы с выплатами военнослужащим. Пострадавшими признаны 89 военных. По данным источников РБК, генерала отправили под стражу в СИЗО «Лефортово». 

Его арест подтвердил суд, но уточнять детали обвинения в пресс-службе отказались. 

Дело против Дембицкого завели в феврале 2025 года. Накануне его ареста Белгородский районный суд начал рассматривать выделенное в отдельное производство дело создателя ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко. Как писали СМИ ранее, последнему предъявлены обвинения в мошенничестве, а также в умышленном убийстве, вымогательстве и незаконном обороте оружия. 

Марущенко обвинили в том, что он обманул порядка ста человек, обещая контракт с Минобороны, но фактическую службу в ЧВК на более выгодных условиях. Под этим предлогом с добровольцев вымогали деньги «за содействие в поступлении на военную службу» в частную военную компанию. Так, в одном из эпизодов дела говорится, что желающего вступить в «Ястреб» убедили перечислить около 1,25 млн рублей за обещание не направлять его на линию боевого соприкосновения. 

Сам Марущенко рассказывал, что ЧВК «Ястреб» действовала на базе 22-го мотострелкового полка в составе 44-го армейского корпуса, который находился в ведении Дембицкого.

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