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«Единая Россия» получила рекордные 349 мест в Госдуме — максимум за всю историю партии

The Insider
Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

«Единая Россия» получила 349 из 450 мест в Госдуме нового созыва — это максимальный результат партии за всю ее историю. Окончательные итоги распределения мандатов подвела председатель ЦИК Элла Памфилова на итоговом брифинге 25 сентября. Предыдущий рекорд партия установила на выборах 2016 года, когда получила 343 места. В 2021 году у «Единой России» было 324 мандата.

Всего «Единая Россия» участвовала в шести выборах в Госдуму. На первых для партии выборах в 2003 году она получила 223 мандата, в 2007-м — 315, в 2011-м — 238, в 2016-м — 343, в 2021-м — 324. Теперь у партии будет 349 депутатов.

The Insider

The Insider

Из 349 депутатов нового созыва 140 прошли по федеральному списку, еще 209 — по одномандатным округам. Партия будет контролировать 77,6% мест в Госдуме. Кандидаты «Единой России» выиграли 209 из 225 одномандатных округов — почти 93%.

По окончательному распределению остальные места получили КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17 и «Родина» — один. Еще четыре места достались самовыдвиженцам.

Согласно официальным результатам голосования по партийным спискам «Единая Россия» получила около 58% голосов. The Insider ранее писал, что «Новая газета Европа», используя метод электоральной статистики Сергея Шпилькина, оценила результат партии без статистически аномального прироста голосов примерно в 34%.

Выборы проходили 18–20 сентября. За эти дни проект «Выборы 2026 — наблюдаем вместе!» получил сотни сообщений о возможных нарушениях, почти половина из которых касалась препятствий работе наблюдателей.

До голосования Верховный суд снял с выборов федеральный список «Яблока» — единственной зарегистрированной на тот момент партии с антивоенной программой. Среди оснований иска назывались нарушения авторских прав, расходы на агитацию и материалы, которые истцы сочли экстремистскими. Позднее суд оставил решение в силе.

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Публикация:««Единая Россия» получила рекордные 349 мест в Госдуме — максимум за всю историю партии»

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