«Единая Россия» получила рекордные 349 мест в Госдуме — максимум за всю историю партии

Из 349 депутатов нового созыва 140 прошли по федеральному списку, еще 209 — по одномандатным округам. Партия будет контролировать 77,6% мест в Госдуме. Кандидаты «Единой России» выиграли 209 из 225 одномандатных округов — почти 93%.

По окончательному распределению остальные места получили КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17 и «Родина» — один. Еще четыре места достались самовыдвиженцам.

Согласно официальным результатам голосования по партийным спискам «Единая Россия» получила около 58% голосов. The Insider ранее писал, что «Новая газета Европа», используя метод электоральной статистики Сергея Шпилькина, оценила результат партии без статистически аномального прироста голосов примерно в 34%.

Выборы проходили 18–20 сентября. За эти дни проект «Выборы 2026 — наблюдаем вместе!» получил сотни сообщений о возможных нарушениях, почти половина из которых касалась препятствий работе наблюдателей.

До голосования Верховный суд снял с выборов федеральный список «Яблока» — единственной зарегистрированной на тот момент партии с антивоенной программой. Среди оснований иска назывались нарушения авторских прав, расходы на агитацию и материалы, которые истцы сочли экстремистскими. Позднее суд оставил решение в силе.