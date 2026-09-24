В новой Госдуме появится комитет по ИИ. «Единая Россия» претендует на 20 из 35 комитетов

В Госдуме девятого созыва планируют создать отдельный комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту. Возглавить его «Единая Россия» предложила своему депутату Александру Сидякину. Всего партия претендует на руководство 20 из 35 комитетов нижней палаты, следует из утвержденного руководством партии списка кандидатов.

О создании нового комитета сообщил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на совместном заседании бюро высшего совета и генсовета партии. Сейчас вопросами цифровых технологий занимается комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи. В новом созыве он сохранится отдельно — «Единая Россия» предложила оставить его под руководством Сергея Боярского.

Еще одним новым комитетом станет комитет по уголовному и административному законодательству, который партия предлагает отдать Юрию Петрову. Павел Крашенинников при этом должен возглавить комитет по конституционному и гражданскому законодательству и судоустройству. Всего число думских комитетов предполагается увеличить с нынешних 32 до 35.

Из 35 комитетов единороссы рассчитывают возглавить 20, или около 57%. При формировании Госдумы восьмого созыва в 2021 году партия получила 17 из 32 комитетов — около 53%. Число председательских постов у партии может увеличиться на три, а ее доля — примерно на четыре процентных пункта.

Среди ключевых комитетов «Единая Россия» предлагает сохранить за своими представителями бюджетный, оборонный, международный, энергетический и комитет по безопасности и противодействию коррупции. Комитет по бюджету и налогам вновь должен возглавить Андрей Макаров, по международным делам — Пётр Толстой, по безопасности — Василий Пискарёв. Новым председателем комитета по обороне партия предложила адмирала Владимира Касатонова.

Кандидатуры председателей 29 сентября должна обсудить фракция «Единой России», после чего их включат в пакетное соглашение о распределении руководящих должностей между фракциями. Окончательно председателей комитетов должны утвердить депутаты на первом пленарном заседании нового созыва, которое ожидается 30 сентября.

Фракция «Единой России» в новой Думе будет насчитывать 349 депутатов — на 25 больше, чем партия получила по итогам выборов 2021 года, сообщил Медведев. Из них 140 избраны по федеральному списку, еще 209 — в одномандатных округах.

The Insider ранее писал, что, по официальным итогам выборов, «Единая Россия» получила 57,8% голосов по партийным спискам. «Новая газета Европа», проанализировав результаты методом электоральной статистики Сергея Шпилькина, оценивала результат партии без статистически аномального прироста голосов примерно в 34%.