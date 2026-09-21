При расчетах журналисты исходили из предположения, что голоса, поданные за все партии, кроме «Единой России», подсчитаны корректно. Затем они сравнили соотношение числа голосов за ЕР и за остальные партии на участках, отнесенных к «честному ядру».

Официальный результат партии составляет около 57,8% — то есть примерно в 1,7 раза больше полученной редакцией оценки.

Из анализа исключили Москву, где значительная часть избирателей голосовала дистанционно и результаты бумажного голосования поэтому отличаются от общей картины. Редакция также не учитывала несколько регионов, в которых подозревает массовое приписывание «Единой России» голосов, фактически поданных за другие партии. «Новая газета Европа» отмечает, что использованный ею метод Шпилькина в первую очередь предназначен для выявления статистических признаков вбросов бюллетеней.