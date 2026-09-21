Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

84.2

EUR

96.67

OIL

100.03

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

993

 

 

 

 

 

Новости

Результат «Единой России» без статистически аномального прироста голосов мог составить около 34% — «Новая газета Европа»

The Insider
Alexander Zemlianichenko / AP

Alexander Zemlianichenko / AP

Результат «Единой России» на выборах в Госдуму без голосов, которые статистический метод относит к аномальным, мог составить около 34% вместо официальных 57,8%. К такому выводу пришла «Новая газета Европа», проанализировав результаты голосования по методу электорального статистика Сергея Шпилькина.

Метод основан на сопоставлении явки и результатов партий на отдельных избирательных участках. Как объясняет издание, участки без выраженных статистических аномалий образуют на графике относительно ровное «ядро», а при росте числа голосов за одну партию одновременно с явкой возникает характерный «хвост кометы». В нынешних результатах центр такого «ядра», по расчетам «Новой газеты Европа», находится примерно на уровне 34% голосов за «Единую Россию».

«Новая газета Европа»

«Новая газета Европа»

При расчетах журналисты исходили из предположения, что голоса, поданные за все партии, кроме «Единой России», подсчитаны корректно. Затем они сравнили соотношение числа голосов за ЕР и за остальные партии на участках, отнесенных к «честному ядру».

Официальный результат партии составляет около 57,8% — то есть примерно в 1,7 раза больше полученной редакцией оценки.

Из анализа исключили Москву, где значительная часть избирателей голосовала дистанционно и результаты бумажного голосования поэтому отличаются от общей картины. Редакция также не учитывала несколько регионов, в которых подозревает массовое приписывание «Единой России» голосов, фактически поданных за другие партии. «Новая газета Европа» отмечает, что использованный ею метод Шпилькина в первую очередь предназначен для выявления статистических признаков вбросов бюллетеней.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Результат «Единой России» без статистически аномального прироста голосов мог составить около 34% — «Новая газета Европа»»

Популярное

  1. Ожидание и фатальность. Насколько неотвратима новая волна мобилизации и чего Путин (не) сможет этим добиться
  2. Антилатышские стрелки. Кто в Кремле курирует выборы в Латвии, шпионит под «крышей» посольства в Риге и продвигает «Русский мир»
  3. Воду выпили ИИ. Как пресная вода стала одним из главных ресурсов цифровой экономики
  4. Народ против алгоритмов. Как юридический прорыв в США может поменять облик соцсетей
  5. Киму мать родна. Как Северная Корея выходит из международной изоляции за счет поддержки российской войны в Украине

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте