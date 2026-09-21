«Единая Россия» победила в Риге, Баку, Софии и еще шести городах — The Insider проанализировал итоги голосования за рубежом

«Единая Россия» заняла первое место в девяти из 27 зарубежных городов, результаты голосования в которых после полудня 21 сентября появились в системе ЦИК. The Insider изучил опубликованные данные. Партия победила в Риге, Баку, Бишкеке, Канберре, Марселе, Сиднее, Софии, Стамбуле и Ханое.

В Марселе проголосовали всего 118 человек, а «Единая Россия» получила 35,59% — 42 голоса. «Новые люди» — 33, КПРФ — 18. Для сравнения, на президентских выборах 2024 года в Марселе проголосовали 506 человек, то есть число пришедших на участок сократилось примерно на 77%. Тогда российское посольство публиковало данные о явке на всех участках во Франции.

Разница особенно заметна на фоне Парижа. Российское посольство сообщило, что там 20 сентября проголосовали более 1,3 тысячи человек. Первое место на участке во французской столице заняли «Новые люди» — 42,88%, «Единая Россия» получила 21,59%, КПРФ — 18,68%.

Самый высокий результат среди девяти городов, где победила «Единая Россия», партия получила в Софии — 40,8%. На участок там пришли, как утверждается, 652 человека. В Канберре ЕР получила 39,18%, в Риге — 37,15%, Стамбуле — 36,07%, Бишкеке — 35,96%, Марселе — 35,59%, Ханое — 34,74%, Баку — 34,63%.

В Сиднее результат оказался практически равным: у «Единой России» 31,66%, у «Новых людей» — 31,35%. Разрыв составил всего 0,31 процентного пункта — это минимальная разница между первой и второй партией среди девяти изученных The Insider городов, где, по официальным данным, победила ЕР.

В остальных 18 из 27 городов первое место заняли «Новые люди». В их числе Алматы, Бангкок, Барселона, Варшава, Вена, Вильнюс, Гаага, Дананг, Зальцбург, Любляна, Париж, Прага, Пхукет, Страсбург, Тель-Авив, Хайфа, Хельсинки и Хошимин.

В отдельных городах отрыв оказался большим. В Любляне «Новые люди» набрали 61,47% против 8,23% у «Единой России», в Зальцбурге — 60,79% против 9,71%, в Гааге — 57,93% против 6,65%, в Барселоне — 55,44% против 5,56%, в Праге — 54,35% против 7,72%. В Дананге во Вьетнаме «Единая Россия» получила только 3,94%, а «Новые люди» — 50,81%.

При этом в 15 из 18 городов, где «Единая Россия» не заняла первое место, ее обошла также КПРФ. Там партия власти оказалась третьей. Второе место ЕР заняла только в Париже, Тель-Авиве и Хайфе.

Результаты зарубежного голосования в целом заметно отличаются от общероссийских. По состоянию на 14:00 21 сентября на зарубежных участках «Единая Россия» получила 39,58% голосов, «Новые люди» — 24,49%, КПРФ — 16,99%. По России в целом после обработки более 95% протоколов «Единая Россия» набрала 57,83%, а «Новые люди» — 7,96%.

Результат «Новых людей» за рубежом оказался более чем втрое выше общероссийского, а результат «Единой России» — примерно на 18 процентных пунктов ниже, подсчитал The Insider. На президентских выборах 2024 года голосование россиян за рубежом также существенно отличалось от общероссийских результатов.

В то же время заметно выделяется голосование в Приднестровье, где работали 17 участков, в том числе шесть в Тирасполе. По их суммарным результатам, как утверждается, «Единая Россия» получила 77,76% голосов — 39 733 из 51 092. КПРФ набрала 6,32%, «Новые люди» — 3,25%.