Спустя четыре года после мобилизации у Верхнего Ларса остаются брошенные тогда машины. Глава Северной Осетии поручил их убрать

На дороге между российским КПП «Верхний Ларс» и границей с Грузией спустя четыре года остаются десятки брошенных автомобилей, в том числе оставленных в 2022 году во время массового выезда россиян после объявления мобилизации. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил убрать их с обочин и передать на «ответственное хранение».
По словам Меняйло, территория между российским и грузинским пунктами пропуска «годами оставалась в ненадлежащем состоянии». Помимо брошенных машин, власти собираются обновить асфальт в буферной зоне, установить барьерные ограждения и санузлы. Меняйло назвал дорогу через Верхний Ларс «лицом региона» и первым впечатлением о России для въезжающих со стороны Грузии:
«Не должно быть ржавых машин на обочинах, мусора и запущенных участков дороги».
Часть автомобилей стоит у границы еще со времени массового выезда из России после объявления Владимиром Путиным «частичной» мобилизации 21 сентября 2022 года. Уже через несколько дней у Верхнего Ларса образовалась многокилометровая очередь. 26 сентября власти Северной Осетии сообщали, что перед КПП находятся около 3,5 тысячи легковых автомобилей, а за неделю российско-грузинскую границу пересекли более 115 тысяч человек.
На следующий день число ожидавших проезда машин выросло примерно до 5,5 тысячи, сообщала ГТРК «Алания». Люди проводили в очереди по несколько суток. The Insider рассказывал со слов очевидца, что ситуация на границе превратилась в «гуманитарную катастрофу»: заканчивались вода и еда, а некоторые люди бросали автомобили и добирались до КПП пешком.
Машины начали оставлять прямо на обочинах. В начале октября 2022 года местные СМИ писали, что автомобили, брошенные владельцами во время многодневной очереди, эвакуировали. Их оформляли как находки и вывозили на стоянки во Владикавказе, писал «Кавказский узел». Однако, как следует из нынешнего сообщения Меняйло, часть оставленных в 2022 году машин по-прежнему находится у границы.
Mash оценил общее число скопившихся за последние четыре года автомобилей примерно в 500, а их стоимость — почти в 100 млн рублей. Telegram-канал утверждает, что машины собираются отправить на металлолом или свалку. Меняйло эти цифры не приводил: в его сегодняшнем сообщении говорится о десятках автомобилей и не упоминается утилизация.