Спустя четыре года после мобилизации у Верхнего Ларса остаются брошенные тогда машины. Глава Северной Осетии поручил их убрать

По словам Меняйло, территория между российским и грузинским пунктами пропуска «годами оставалась в ненадлежащем состоянии». Помимо брошенных машин, власти собираются обновить асфальт в буферной зоне, установить барьерные ограждения и санузлы. Меняйло назвал дорогу через Верхний Ларс «лицом региона» и первым впечатлением о России для въезжающих со стороны Грузии:

«Не должно быть ржавых машин на обочинах, мусора и запущенных участков дороги».

Часть автомобилей стоит у границы еще со времени массового выезда из России после объявления Владимиром Путиным «частичной» мобилизации 21 сентября 2022 года. Уже через несколько дней у Верхнего Ларса образовалась многокилометровая очередь. 26 сентября власти Северной Осетии сообщали, что перед КПП находятся около 3,5 тысячи легковых автомобилей, а за неделю российско-грузинскую границу пересекли более 115 тысяч человек.