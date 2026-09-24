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Связанные с «Роснефтью» трейдеры перевели как минимум $2 млрд через платежную сеть A7, созданную для обхода санкций — FT

The Insider
Фото: стенд A7 на ПМЭФ-2026 / РИА «Новости»

Фото: стенд A7 на ПМЭФ-2026 / РИА «Новости»

Российская платежная сеть A7, созданная для обхода санкций, получила по меньшей мере $2 млрд валютной выручки от трейдеров, связанных с корпорацией «Роснефть». Об этом со ссылкой на внутренние документы компании пишет газета Financial Times.

Валюту платежная система получила в общей сложности от 16 компаний. Их газета связывает с нефтетрейдером Coral Energy (сейчас — 2Rivers Group), который обеспечивает перевозку и экспорт российской нефти. 

Валюту компании переводили в дирхамах ОАЭ на счета зарубежных подставных фирм A7. Взамен они получали оплату в российских рублях — в основном через Промсвязьбанк (ПСБ), который вместе с беглым молдавским олигархом Иланом Шором и является создателем платежной сети. Газета установила как минимум 138 переводов: связанные с «Роснефтью» трейдеры платили компаниям A7 в Дубае. Каждый такой перевод сопровождался платежом в рублях на банковские счета в Hurus Trade, которые журналисты относят к сети 2Rivers.

Переводы оформляли, используя поддельные документы. Внутри компании это называли «созданием легенд». Например, в счетах указывали якобы оплату за поставленные зерно или мазут в Алжир.

«Роснефть» оказалась одним из ключевых источников валюты для российской платежной сети. Например, в июне 2025-го две трети валюты, которую получила A7, поступили именно от связанных с «Роснефтью» компаний. В самой финансовой сети это признавали:

«Почти весь объем [валютных] поставок осуществлялся и осуществляется компанией Coral через несколько юридических лиц», — говорится в одном из отчетов за тот же месяц. 

Саму 2Rivers Group во внутренних документах тоже называли «трейдером „Роснефти“, у которого мы закупаем юани». Среди других источников валютных поступлений для A7 газета также называет нефтегазохимическую компанию «Сибур» и международную горнодобывающую компанию «Евраз», у которой есть активы в России. 

A7 была создана в конце 2024 года Промсвязьбанком, обслуживающим российский оборонный сектор, совместно с Иланом Шором. Шор бежал из Молдовы после того, как в 2017 году его осудили за участие в хищении $1 млрд из банковской системы страны. После отключения крупных российских банков от SWIFT A7 стала одним из ключевых российских инструментов трансграничных расчетов. Кремль публично поддерживает проект, а сама компания утверждает, что через нее проходит почти 19% внешнеторговых операций российского бизнеса.

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Публикация:«Связанные с «Роснефтью» трейдеры перевели как минимум $2 млрд через платежную сеть A7, созданную для обхода санкций — FT»

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