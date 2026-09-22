Сеть Шора A7 провела через мировые банки $6,9 млрд. Прицелы для России в документах превращали в «закаленное стекло» — FT

Российская платежная сеть A7, созданная государственным Промсвязьбанком (ПСБ) и беглым молдавским олигархом Иланом Шором, с конца 2024 года по август 2025-го провела через международную банковскую систему более $6,9 млрд. Для этого использовались сотни подставных компаний и поставленная на поток подделка документов, выяснила Financial Times, получившая сотни тысяч внутренних файлов A7. Деньги проходили в том числе через Standart Chartered, Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan, DBS и крупнейший банк ОАЭ First Abu Dhabi. Часть платежей была связана с закупками военного оборудования и российских спецслужб.

A7 была создана в конце 2024 года Промсвязьбанком, обслуживающим российский оборонный сектор, совместно с Иланом Шором. Шор бежал из Молдовы после того, как в 2017 году его осудили за участие в хищении $1 млрд из банковской системы страны. После отключения крупных российских банков от SWIFT A7 стала одним из ключевых российских инструментов трансграничных расчетов. Кремль публично поддерживает проект, а сама компания утверждает, что через нее проходит почти 19% внешнеторговых операций российского бизнеса.

Сто подставных компаний и «фабрика подделок»

Несмотря на заявления A7 о создании новой финансовой инфраструктуры, расследование FT показывает, что для доступа к SWIFT сеть использовала в том числе классические схемы отмывания денег. Подставные компании размещали средства в банках, подключенных к SWIFT, после чего эти деньги использовались для оплаты зарубежных счетов российских клиентов. Чуть более половины выявленных денежных потоков в конечном итоге направлялись на счета в китайских банках.

FT обнаружила свидетельства работы 100 подставных компаний A7, непосредственно проводивших платежи за исследованный период. Во внутренних документах упоминается как минимум еще сотня подобных структур, в том числе не менее 61 в ОАЭ, 87 в Гонконге, 16 в Кыргызстане и 14 в Индонезии. По меньшей мере три структуры находились в Великобритании. Одна компания в Венгрии, по данным FT, предположительно служила ключевым каналом для проведения платежей в Евросоюз.

Большинство крупнейших подставных структур представляли собой компании-пустышки, контролируемые A7. Однако крупнейшим отдельным плательщиком оказалась ныне закрытая государственная Торговая компания Кыргызстана.

Чтобы скрывать реальное назначение платежей и проходить банковские проверки по борьбе с отмыванием денег, A7 организовала фактически «фабрику подделок». Сотрудники заранее готовили фиктивные счета и другие документы, меняли сведения о покупателях, товарах и маршрутах доставки, а таможенные коды санкционной продукции заменяли максимально похожими кодами товаров, не подпадающих под ограничения.

В распоряжении сети находилась библиотека из тысяч корпоративных печатей. Некоторые из них были поддельными, другие были скопированы с настоящих документов ничего не подозревавших компаний. Сотрудники A7 также обсуждали способы удаления из документов так называемого «русского следа» — в частности, следили, чтобы в них не появлялась кириллица.

Прицелы ночного видения превращались в документах в «закаленное стекло»

В одном из внутренних чатов сотрудники A7 обсуждали запрос банка по платежу за 500 прицелов ночного видения стоимостью 3,6 млн юаней ($510 тысяч), предназначенных российскому клиенту в феврале 2025 года. Для банка уже были изготовлены документы, согласно которым клиент покупал закаленное стекло. Сотрудники рассматривали возможность заменить товар в документах на обувь, однако отказались от этого, чтобы не возникло несоответствий с предыдущими платежами.

«У этого получателя уже были платежи, описанные как камеры/оптические товары, — обувь не вызовет вопросов?» — спросил один из сотрудников. «Ладно тогда, оставим стекло», — ответил другой.

$1,1 млрд через Standard Chartered и $1,8 млрд через структуры в First Abu Dhabi

Только на счета в Standard Chartered в Гонконге с конца 2024 года по август 2025-го от связанных с A7 структур поступило $1,1 млрд. В DBS в Гонконге было направлено $273 млн, клиенты Citigroup получили $74 млн, а клиенты Deutsche Bank в Европе — около $18 млн.

Крупнейшие объемы проходили через ОАЭ. A7 открыла в First Abu Dhabi счета для 17 структур, которые совершили более $1,8 млрд исходящих платежей. Банк также обеспечивал через своих корреспондентов конвертацию дирхамов в доллары, евро и юани, необходимую для международных расчетов.

На раннем этапе, в конце 2024-го и начале 2025 года, A7 активно использовала три кыргызских банка — Eldik, Aiyl и Eurasian Savings Bank (ESB). В феврале 2025 года операции вызвали подозрения у Standard Chartered. В частности, одна компания получила ровно 20 млн юаней двенадцатью отдельными платежами, другая — такую же сумму шестью траншами. FT предполагает, что дробление могло использоваться для обхода порогов банковской отчетности.

Standard Chartered приостановил ряд платежей из ESB, а счета связанных с A7 получателей вскоре были закрыты. После этого сеть стала активнее проводить деньги через ОАЭ. Когда уже эмиратские банки начали запрашивать документы в рамках проверок по борьбе с отмыванием денег, подставные структуры A7, согласно утечке, отвечали изготовленными «фабрикой подделок» фиктивными счетами.

Реальный объем операций может быть значительно выше выявленных $6,9 млрд. В утечке упоминаются еще 17,5 тысячи платежей, стоимость которых FT определить не удалось. Кроме того, журналисты обнаружили выпущенные A7 векселя номинальной стоимостью более $20 млрд и счета, через которые российским покупателям продавались на миллиарды долларов привязанные к доллару стейблкоины Tether.

First Abu Dhabi сообщил FT, что все выявленные счета, связанные с A7, уже были обнаружены и закрыты. DBS заявил, что не имел прямых отношений с самой A7, однако подтвердил наличие счета у одной из выявленных журналистами структур и сообщил, что принял необходимые меры. Standard Chartered, Citigroup, JPMorgan и Deutsche Bank заявили о приверженности требованиям по борьбе с отмыванием денег, но от дальнейших комментариев отказались. A7 и кыргызские банки Eldik, Aiyl и ESB на запросы FT не ответили.

Стейблкоин A7A5 и десятки миллиардов долларов в криптовалюте

A7 активно использует и криптовалютную инфраструктуру. Совместно с ПСБ компания создала обеспеченный рублем стейблкоин A7A5. Каждый токен обеспечивается рублевыми депозитами в находящемся под санкциями Промсвязьбанке. Как ранее писал FT, только за четыре месяца через A7A5 прошло около $9,3 млрд, а позднее совокупный объем операций с токеном превысил $100 млрд.

A7 выпускает и векселя — имитации банкнот с изображениями российских городов номиналом до $5 тысяч, которые можно обменивать на рубли в офисах компании в России или на иностранную валюту за границей.

В 2025 году Минфин России совместно с A7 и Промсвязьбанком создал компанию «Росвексель». A7A5 также стал первым токеном такого типа, официально признанным российским Центробанком для использования во внешнеторговых расчетах. Владимир Путин по видеосвязи участвовал в открытии одного из офисов A7 во Владивостоке.

Санкции США, Великобритании и Евросоюза

A7 и связанные с ней структуры постепенно попали под санкции США, Великобритании и Евросоюза. В августе 2025 года Минфин США внес в санкционный список A7, A7 Agent и A71 вместе с криптобиржей Grinex и рядом связанных с ними структур и физических лиц. Осенью 2025-го ЕС запретил компаниям из Евросоюза прямо или косвенно проводить операции с A7A5.

В мае 2026 года Великобритания ввела новые ограничения против инфраструктуры A7, заявив, что сеть используется для обхода санкций, финансирования военных закупок и проведения платежей за российскую нефть. По оценке британских властей, за предыдущий год через A7 прошло более $90 млрд.

В июле ЕС расширил санкции на участников криптовалютной инфраструктуры A7. Под ограничения попали руководитель проекта A7A5 Леонид Шумаков, компании A7 Agent и A71 и заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев, которого ЕС связывает с развитием A7 как системы трансграничных расчетов.

Ранее ЕС впервые применил механизм против обхода санкций через третьи страны в отношении кыргызстанской структуры, управляющей криптобиржей, на которой обращаются значительные объемы A7A5.

A7 расширяется в Африке

Несмотря на санкции, сеть продолжает международную экспансию. Как ранее выяснил FT, A7 открыла офис в Нигерии, искала сотрудников для работы в Того и готовилась выйти на рынок Зимбабве.

На церемонии открытия нигерийского представительства The Insider опознал зампредседателя ПСБ Михаила Дорофеева и сотрудника ВЭБ Илью Малявина, который по состоянию на февраль 2026 года числился советником A7 по внешнеэкономическим вопросам и имел доступ к гостайне. Связанная с A7 делегация также посещала Того и Мадагаскар.

По утверждению самой компании, она намерена открыть представительства в Латинской Америке и выйти на рынки 20 стран в течение двух лет. Илан Шор ранее заявлял ТАСС: «Мы даем компаниям и странам свободу, потому что наша система неуязвима для санкций».