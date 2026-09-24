ЕС ввел санкции против бывшей главы RT France Ксении Федоровой. Ее обвинили в распространении пророссийских нарративов

Евросоюз ввел санкции против бывшей главы RT France Ксении Фёдоровой, которая после закрытия российского государственного телеканала продолжила выступать во французских СМИ. В обосновании, которое изучил The Insider, она названа российской медийной фигурой, распространяющей во Франции и других странах Евросоюза пророссийские нарративы о войне в Украине.
По оценке ЕС, Фёдорова «транслировала нарративы, совпадающие с продвигаемыми российскими властями», в отношении российского вторжения. Ее внесли в санкционный список в рамках режима против российских дестабилизирующих действий. Он предусматривает заморозку активов, запрет предоставлять включенным в список лицам деньги и другие экономические ресурсы, а также запрет на въезд и транзит через страны ЕС.
До нынешнего решения Фёдорова уже находилась под национальными санкциями Франции и фактически не могла вернуться в страну. За несколько месяцев ее история прошла путь от постоянных выступлений на одном из крупнейших французских телеканалов до распоряжения о высылке, заморозки активов и теперь — санкций всего Евросоюза.
От RT France до французского телевидения
Фёдорова много лет работала в структурах RT. В 2015 году она возглавила международное видеоагентство Ruptly в Берлине, а в 2017 году переехала во Францию и стала руководителем RT France. В декабре того же года телеканал начал полноценное вещание на французском языке.
Отношения RT France с французскими властями практически с самого начала были конфликтными. В 2018 году французский медиарегулятор вынес каналу предупреждение за сюжет о химической атаке в сирийской Думе. Регулятор пришел к выводу, что в материале была искажена речь одного из героев и не были соблюдены требования к достоверности и разнообразию точек зрения. The Insider подробно рассказывал о работе RT France, его освещении протестов «желтых жилетов» и распространении нарративов о Крыме, Сирии и Евросоюзе.
После полномасштабного российского вторжения в Украину Евросоюз в марте 2022 года запретил распространение RT и Sputnik, назвав их инструментами российской дезинформации. При этом французская компания RT France некоторое время продолжала существовать и производить контент. В январе 2023 года ее банковские счета были заблокированы после расширения европейских санкций на материнскую структуру TV-Novosti. Вскоре Фёдорова объявила о прекращении работы канала, а затем подала заявление о его ликвидации.
Закрытие RT France, однако, не завершило медиакарьеру Фёдоровой во Франции. Она стала регулярно появляться в СМИ, связанных с консервативным миллиардером Венсаном Боллоре: на телеканале CNews, радио Europe 1 и в изданиях Journal du Dimanche и JDNews. В 2024 году Фёдорова заключила контракт с Canal+, которому принадлежит CNews. В 2025 году входящее в группу Боллоре издательство Fayard выпустило ее книгу Bannie («Запрещенная»), в которой она представляла запрет RT и критику французских властей как борьбу с инакомыслием.
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро называл Фёдорову «пропагандисткой» и говорил, что предоставление ей эфира означает распространение пропаганды Владимира Путина. Сама Фёдорова эти обвинения отвергала и утверждала, что выражает альтернативную точку зрения на внешнюю политику и войну.
Сначала санкции не состоялись
Весной 2026 года вопрос о персональных санкциях против Фёдоровой вышел на уровень Евросоюза. В начале июня 25 депутатов Европарламента из Renew Europe призвали руководство ЕС включить ее в санкционный список. Авторы обращения напоминали, что Фёдорова руководила RT France и, по их мнению, после закрытия телеканала продолжила распространять те же нарративы уже через французские СМИ.
В июле Фёдорова ожидала, что может попасть в очередной пакет европейских санкций, однако этого не произошло. Как писал Le Monde, французское правительство тогда не стало официально добиваться включения ее имени в список. Министерство иностранных дел объясняло, что тот пакет в основном был направлен против российского военного потенциала, но подтверждало, что Париж рассматривает другие меры против Фёдоровой. Спустя неделю эти меры последовали уже на национальном уровне.
Высылка из Франции и заморозка активов
29 июля МВД Франции распорядилось выслать Фёдорову из страны. Власти утверждали, что ее деятельность наносит ущерб «фундаментальным интересам государства», а распространение ею информации является частью кампаний, организованных российскими властями для воздействия на общественное мнение.
В документе о высылке, содержание которого приводили французские СМИ, Фёдорову называли проводником дезинформационных кампаний российских властей, направленных в том числе на подрыв доверия французов и других европейцев к государственным институтам.
На следующий день власти Франции заморозили ее активы на шесть месяцев. Министерство экономики объясняло, что мера должна предотвратить новые акты иностранного вмешательства: французским физическим и юридическим лицам запрещалось предоставлять Фёдоровой или контролируемым ею структурам деньги и экономические ресурсы.
Фёдорова утверждала, что находилась за пределами Франции в отпуске еще до того, как решение вступило в силу, и поэтому физически ее из страны не депортировали. Она называла происходящее политическим давлением и предупреждала, что действия властей создают опасный прецедент для свободы слова. Москва также осудила решение французских властей, назвав его цензурой.
3 августа административный суд Парижа отклонил экстренное ходатайство Фёдоровой о приостановке распоряжения о высылке и заморозке активов, поскольку она не смогла доказать наличие «чрезвычайной срочности».
Еще до французского решения Фёдорова сталкивалась с ограничениями в Германии, где ранее руководила Ruptly. По данным французских властей, Германия в 2024 году запретила ей въезд из-за опасений, связанных с иностранным вмешательством. Летом 2026 года французские документы также связывали Фёдорову с возможным переходом на работу в «Русский дом» в Берлине — структуру Россотрудничества, находящегося под санкциями ЕС. Ее адвокат отрицал, что она собиралась возглавить центр.
Попытка вернуться в эфир
Несмотря на высылку, Фёдорова не прекратила публиковаться во французских медиа. В августе и сентябре ее тексты продолжал выпускать JDNews. В начале сентября CNews сообщил, что рассматривает возможность вернуть ее в эфир по видеосвязи из-за границы.
После этого министр внутренних дел Лоран Нуньес предупредил телеканал, что сотрудничество с Фёдоровой может привести к уголовному преследованию. Он указал, что предоставление ей эфирного времени и технических ресурсов может рассматриваться как обход распоряжения о высылке и заморозке активов, даже если сама Фёдорова находится за пределами Франции и не получает денег за выступление. К тому моменту ее точное местонахождение публично не раскрывалось.